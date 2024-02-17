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Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

Otomatik araçlarla ilgili fiyatlar değişti! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:46
Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

Araç sahibi olmak isteyenlere yeni haber! Araç fiyatları değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OTOMATİK ARAÇ FİYATLARI DEĞİŞTİ

Son dönemlerde araç fiyatları günden güne artmaya devam ederken trafikte yer alan araç sayısı 28 milyondan fazla. Trafikteki araçlar sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Otomobil satışları da günden güne devam ediyor. Sürücüler manuel araç kullanmayı tercih etse de konforunu düşünen insanlar otomatik araç kullanmayı tercih ediyorlar. 

en ucuz otomatik araçlar

Otomatik araçlarda en ucuz araç Hyundai i10 olarak belirlendi. Hyundai i10'dan sonra KIA Picanto ve Toyota Yaris geliyor. Otomatik vites otomobillerde ani hızlanma, sert gaz tepkisi, vites konumunun hızlı değişmesi, P konuma atıldıktan sonra bütün yükü şanzımana bindirme, sürekli yüksek devirde kullanma sebebiyle balata ve yağ ısınmaları, şanzıman yağının hiç değiştirilmemesi sebebiyle yaşanan olumsuz durumlar kullanıcılara zorluk yaşatabiliyor. En uygun fiyata satılan otomatik vites araçlar ve fiyatları şu şekilde;

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS 830.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS 838.000 TL

Toyota 1.5 Multidrive S 125 HP 1.035.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 1.220.000 TL

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