Otomobil almak isteyenlere 29 Aralık uyarısı! Elini çabuk tutan kazanacak

Türkiye'nin, elektrikli araç ithalatını düzenlemeye yönelik yeni teklifleri hayata geçirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Otomobil almak isteyenlere 29 Aralık uyarısı! Elini çabuk tutan kazanacak
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29 Aralık 2023 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ülkelerinden Türkiye'ye elektrikli araç ithalatına yönelik yeni koşullar, sektörde büyük endişeye neden oluyor. Otomobil üreticileri genelgeyi bozmak için dava açmaya hazırlanıyor ve bazıları da konunun Dünya Ticaret Örgütü'ne götürülmesine yönelik lanlar yapıyor. Bu yeni düzenleme Türkiye'de faaliyetleri bulunan çok sayıda yabancı markayı etkileyeceği düşünülüyor.

20 Servis Açma Zorunluluğu ile İthalat Engelleri

Yeni tebliğe göre 29 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye'nin yedi bölgesinde en az 20 servis açılacak, AB ve serbest ticaret anlaşmaları dışındaki ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlar için Türkçe çağrı merkezi hizmeti verilecek. Bu koşulları sağlamayan markalar, ithalata yönelik gerekli olan "Onay Belgesi"ni alamayacaktır.

Halihazırda Türkiye'de faaliyetleri bulunan ve söz konusu düznelemeden etkileneceği değerlendirilen Çin menşeli markaların haricinde Japonya ve Avrupa dışında üretilen diğer ülkelerdeki bazı markalar da bu yeni koşullara tabi olacak, uyum için çaba gösterilmesi gerekiyor. Elektrikli araç satan markalar, belirlenen süreye kadar gerekli olan servis ağını oluşturmak için yoğun çaba gösterecek.

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