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Otomobil almak isteyenlere 400.000 TL hızlı taşıt kredisi! İŞ Bankası kredi musluğunu açtı

İş Bankası, ikinci el araç almak isteyen müşterileri için yeni bir taşıt kredisi kampanyası düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 19:59
Otomobil almak isteyenlere 400.000 TL hızlı taşıt kredisi! İŞ Bankası kredi musluğunu açtı

Araba almak isteyen müşterilere yönelik cazip bir kampanya sunan İş Bankası, ikinci el araç piyasasındaki fiyat dalgalanmaları göz önünde bulundurarak müşterilerine rekabetçi faiz oranları ve uygun taksit seçenekleri sunuyor. Ayrıca, kredi sürecini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli hizmetler de sağlıyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI’NIN İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİNİN TAKSİT TUTARI NE KADAR?

400.000 TL’ye kadar olan ikinci el taşıt kredilerinde, 48 aya kadar vade seçenekleri ile aylık 22.756,78 TL taksit imkanı sunuluyor.

Bu kampanya, araç sahibi olmayı hedefleyen kişilere, finansal planlamalarını daha iyi yapabilme ve bütçelerine uygun koşullarda kredi kullanabilme imkanı tanıyor. İş Bankası’nın taşıt kredisi kampanyası, araç alımını planlayanlar için değerlendirilmesi gereken bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, finansal bilinç ve sorumluluk sahibi olmanın da önemini vurguluyor. Araç alımı, büyük bir yatırım olduğu için, tüm detayların dikkatlice incelenmesi ve bütçe planlamasının doğru yapılması gerekiyor. İş Bankası’nın taşıt kredisi kampanyası, bu süreçte müşterilere rehberlik ediyor ve onlara destek oluyor.

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Otomobil almak isteyenlere 400.000 TL hızlı taşıt kredisi! İŞ Bankası kredi musluğunu açtı

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