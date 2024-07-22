Otomobil Talep Endeksi Yıllık %14,8 Düştü

Otomobil Talep Endeksi Düşüşte

Reel satış fiyatlarının 12 aydır süregelen düşüşü, otomobil talep endeksini etkiledi. sahibinden.com tarafından yapılan değerlendirmelere göre, talep endeksi yıllık %14,8 oranında azalma gösterdi.

Rapor Detayları

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile işbirliği içerisinde hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun haziran ayı sonuçları, otomobil piyasasına dair önemli verileri içeriyor. Haziran ayında otomobil talep endeksi, mayıs ayına kıyasla %13,8 ve geçen yılın aynı ayına göre %14,8 düşüş yaşadı.

Satış ve İlan Durumu

Otomobil pazarındaki canlılık göstergesi olan satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı %14,9 seviyesine gerileyerek 3,1 puan azaldı. Satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi ise geçen aya göre 0,9 gün uzayarak ortalama 23,7 gün oldu. Bu süreçte satılık ilanlar %7,8, satılan otomobiller ise %23,5 oranında azalma gösterdi.

Reel Fiyatlarda Düşüş

Otomobil fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında, ortalama reel satış fiyatları 12 aydır düşüş kaydediyor. Mayıs ayına göre %2,2 azalarak 171,8 seviyesine gelen reel fiyat endeksi, geçen yılın mayısında %47,9 olan yıllık artış oranını haziran ayında %41,4'e geriletti. Böylelikle, ortalama otomobil fiyatı 875 bin 959 liradan 871 bin 156 liraya düştü.

Talep Endeksindeki Düşüş Devam Ediyor

2019 yılının kasım ayından bu yılın mart ayına kadar sürekli bir artış gösteren otomobil talep endeksi, nisan ayında bayram tatili nedeniyle belirgin bir düşüş yaşadı. Mayıs ayında tekrar artış gösteren talep endeksi, haziran ayında yeniden azaldı ve geçen yılın aynı ayına göre %14,8 daha düşük seviyedeydi.