ÖTV'siz Fiat Egea fiyatıyla baş döndürdü! Sıfır araç arayana kaçmaz fırsat

Türkiye'deki otomobil alıcılarını sevindirecek bir haber var! ÖTV muafiyetli Fiat Egea modelleri artık yarı fiyatına satışa sunuluyor. Sıfır kilometre araç arayışında olanlar için heyecan verici bir gelişme olan bu haber, otomobil piyasasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

ÖTV muafiyetli araç satışlarının artmasıyla birlikte, Fiat Egea'nın ÖTV'siz fiyatları merak konusu haline gelmiş durumda. İşte beklenen detaylar:

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ÖTV muafiyetli 0 kilometre yeni bir araç almak isteyenler için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu özel hakka sahip olabilmek için bireylerin engelli raporu edinmiş olmaları gerekmektedir. Devlet, bu muafiyeti yalnızca yüzde 90 ve üzeri engeli olan kişilere tanımaktadır. Sağlık raporu ile durumlarını belgeleyenler, sıfır kilometre otomobil alırken ÖTV ödemek zorunda kalmazlar. Ancak, alınacak aracın ÖTV dahil fiyatının belirli bir sınırı aşmaması gerekmektedir.

Bu muafiyetten yararlanmak isteyen kişilerin sunmaları gereken belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

-Devlet hastanesinden alınmış yüzde 90 ve üzeri engellilik raporu

-Vergi dairesinden alınan muafiyet yazısı

-Mahkemece vasi ve/veya ek vasi kararı alınmışsa, mahkeme kararının aslı

Bu belgelerle başvuranlar, ÖTV muafiyeti ile sıfır araç sahibi olabilmektedirler. Ayrıca, aracı kendileri kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar için de bu imkan sağlanmaktadır. Engelli yakınları adına araç alacak kişiler de ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedirler. ÖTV muafiyetli satışlar, sıfır otomobil almak isteyen engelli bireyler ve aileleri için önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu düzenleme sayesinde, engelli vatandaşlar ve yakınları daha uygun şartlar altında yeni araç sahibi olabilmektedirler.

Fiat Egea, Türkiye'de popüler bir otomobil modeli olarak öne çıkıyor. Özellikle ÖTV muafiyeti ile sunulan fırsatlar, aracın talebini daha da artırıyor. En uygun fiyatlı model olan Fiat Egea Sedan'ın 2023 versiyonu, şu anda 814.900 Türk Lirası fiyatla satılıyor. Ancak bu model, ÖTV muafiyeti ile birlikte 448.800 Türk Lirası'na kadar düşebiliyor. Bu, potansiyel alıcılar için oldukça çekici bir fiyat avantajı sunuyor.

ÖTV muafiyeti ile satın alınan araçlar için bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Genellikle bu kısıtlamalar, satış sonrası bekleme sürelerini ve satış koşullarını içermektedir. Örneğin, bu araçlar genellikle belirli şartlar altında 5 yıl boyunca satılamamaktadırlar. Ancak bu sürenin sonunda, sahipleri istedikleri gibi araçlarını satabilmektedirler.

Türkiye'deki otomobil piyasasında ÖTV muafiyetli satışların payı giderek artmaktadır. Bu durum, ÖTV'siz Fiat Egea gibi fırsatların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktadır. Ancak ÖTV muafiyeti ile ilgili düzenlemeler zaman zaman değişebilmektedir. Bu nedenle, potansiyel alıcıların güncel bilgilere ve koşullara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

ÖTV muafiyetli araç alımı, Türkiye'de otomobil piyasasında önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Ancak bu süreçte dikkatli olmak ve mevcut düzenlemelere uygun hareket etmek, alıcılar için önemlidir. Bu sayede, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bireyler, daha avantajlı bir şekilde araç sahibi olabilirler.