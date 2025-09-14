OVP 2026-2028: Yapay Zeka ile Kayıt Dışı Ekonomi ve Sahte Belgeye Karşı Tedbir

OVP 2026-2028, yapay zeka ve RADAR ile dijital kayıt dışılıkla mücadele, sahte belge önleme ve vergiye gönüllü uyum hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:03
OVP 2026-2028: Yapay Zeka ile Kayıt Dışı Ekonomi ve Sahte Belgeye Karşı Tedbir

Yeni Orta Vadeli Programda kayıt dışılıkla mücadele ve yapay zeka ön plana çıktı

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program (OVP)den derlediği bilgiye göre; dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı tespit edecek uygulamalar geliştirilecek ve yapay zeka kullanılarak vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımının önüne geçilecek.

Vergi politikalarında büyüme, sosyal adalet ve gelir önceliği

Program döneminde vergi politikaları, büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde; yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verecek. Kayıt dışı ekonomiye yönelik tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin bütçe içindeki ağırlığı artırılacak, vergi tabanı genişletilecek ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar hızla sürdürülecek.

İleri analiz teknikleri ve denetimlerin etkinliği

Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacak. Mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini yükseltecek stratejiler geliştirilecek. Denetim süreçlerinin etkinliği artırılarak kamu maliyesinin disiplinli ve şeffaf yönetimi desteklenecek.

Kayıt dışılıkla mücadelede yapay zeka, büyük veri ve risk analiz faaliyetleri kullanılacak; bu çalışmalar ilgili tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek. Sektör ve mükellef bazlı risklerin belirlenmesi için ileri analiz teknikleri devreye sokulacak ve denetimde etkinlik artırılacak.

RADAR, veri entegrasyonu ve sahte belgeyle mücadele

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi (RADAR) ile mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu sağlanacak; bu veriler sektörel ve mükellef bazlı risk senaryoları aracılığıyla değerlendirilecek. Yapay zeka imkanlarından yararlanılarak vergi kayıp ve kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek.

Vergi denetiminde işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden daha etkin yararlanılacak. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı işlemesi amacıyla yoğun vergi denetimleri artırılacak ve denetim algısının mükelleflerde yerleşmesi amaçlanacak. Vergiye gönüllü uyum teşvik edilecek.

Kayıt dışı istihdam, mevzuat ve gayrimenkul işlemleri

Prim tabanını genişletmek amacıyla kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetimler yoğunlaştırılacak. Makro düzeyde kayıt dışı ekonomi ölçümleri ve vergi türleri bazında vergi açığı hesaplamalarına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Organize vergi kaçakçılığıyla mücadelede soruşturmaların etkin yürütülmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içinde mevzuat çalışmaları yapılacak. Gayrimenkullerin gerçek değerinin kavranmasını sağlamak ve bu değer üzerinden işlem yapılmasını temin etmek üzere çalışmalar sürdürülecek. Ayrıca, kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına imkan veren kira sözleşmesi uygulaması yaygınlaştırılacak.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., Dünyada 5. — Günlük 1624 Uçuş
2
Biyometan, Türkiye Sanayisinin Karbon Salımını Azaltabilir
3
Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı
4
Serbest Piyasa Açılışı: Dolar 41,2630, Avro 48,3970
5
Haftanın En Çok Değer Kaybeden Fonları: Pusula Portföy Lider (%40,80)
6
Kruvaziyer Turizminde Rekor Beklentisi: Yıl Sonu 2 Milyon Üzeri
7
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye