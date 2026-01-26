Özbekistan Eltech ve Manisa TSO arasında Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Görüşmeleri

Özbekistan Eltech Industrial Teknopark heyeti ve Manisa TSO, ortak teknopark projeleri, yatırım ve sanayi-teknoloji iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:56
Görüşmenin amacı

Özbekistan Eltech Industrial Teknopark heyeti ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek iş birliği fırsatları, ortak teknopark projeleri ve karşılıklı yatırım imkânları ele alındı.

Katılımcılar

Eltech Industrial Teknopark heyetinde Başkan Yardımcısı Djamalov Djakhangir, Yönetim Kurulu Müdürü Nabiyev Ilkhomkhodja ve Müdür Yardımcısı Roziqov Muzaffar yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası heyetinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a Yönetim Kurulu Üyesi İlker Bilgin, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Dedeoğlu, Hukuk Danışmanı Av. Zeynep Paçacı, Kurumsallaşma ve Devlet Destekleri Temsilcisi Mehmet Can Çakar ile İç ve Dış Ticaret Sorumlusu Alper Kemal Karanfilci eşlik etti.

Tartışılan konular

Toplantıda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilirken, teknoparklar arası iş birlikleri, yatırım fırsatları ve bilgi-tecrübe paylaşımına dayalı projeler ön plana çıktı. Heyetler, firmalar arası temasların artırılmasının ve uzun vadeli iş birliklerinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Manisa’nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli hakkında Özbekistan heyetine bilgi verildi; karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler için ön analizlerin yapılması kararlaştırıldı.

Kapanış

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

