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Panasonic 2024 Mali Yılı İlk Yarısında Net Karında Düşüş Yaşadı

Panasonic, 2024 mali yılı ilk yarısında net karında önemli bir düşüş kaydetti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:09
Panasonic 2024 Mali Yılı İlk Yarısında Net Karında Düşüş Yaşadı

Panasonic 2024 Mali Yılı İlk Yarısında Net Karında Düşüş Yaşadı

Japonya'nın ünlü elektronik üreticisi Panasonic, Nisan-Eylül 2024 dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,5 azalarak 188,9 milyar yene (yaklaşık 1,24 milyar dolar) düştü.

Finansal Sonuçlar ve Etkileyen Faktörler

Osaka merkezli olan Panasonic, 2024 mali yılının Mart 2025’te sona erecek ilk yarısında kapsamlı bilançosunu duyurdu. Şirketin net karındaki düşüşün, ülke içindeki ve ABD’deki yeni elektrikli araç batarya tesislerinin inşa maliyetleri nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Sözler ve Beklentiler

Panasonic Holdings Group’un Finans Direktörü Umeda Hirokazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, firmanın batarya tedarik gücünün yüksek olduğunu belirterek, "ABD fabrikamız üçüncü çeyrekten itibaren tam kapasite çalışmaya geri dönecek," dedi.

Satış Gelirleri Artış Gösterdi

İlgili 6 aylık dönemde şirketin satış gelirleri ise %3,2 artarak 4,25 trilyon yene (27,7 milyar dolar) ulaştı. Güçlü satış rakamlarını, ev aletlerine olan artan talep ve Japon yeninin döviz karşısındaki dönemsel değerlenmesi etkiledi.

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