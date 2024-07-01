Bist 100
10.381,04 2%
DOLAR
32,68 -0,24%
EURO
35,18 0,24%
ALTIN
2.434,32 -0,15%

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

İhtiyaç arttıkça maddi yardım için kredi arayanların sayısı da her geçen gün artıyor. Son zamanlarda özellikle faizsiz krediler değerlendirilmeye başlandı. Faizsiz kredi veren bankalardan kampanyalar peş peşe geliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 14:33
Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

Türkiye'de birçok banka müşterilerine cazip kredi seçenekleri sunmaya devam ederken özellikle sıfır faize sahip kredi kampanyaları bireylerin ve aynı zamanda işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu yazımızda Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, ING, Enpara gibi büyük bankaların sıfır faizli finansman kampanyalarına daha yakından bakacağız.

Akbank, belirlenen dönemde 10.000 TL'ye varan ihtiyaç kredilerinde 6 ay vadeli %0 faiz seçeneği sunuyor. Ayrıca 3 ay vade ile 20.000 TL'ye kadar taksitli ürünlerde %0 faiz imkanı sunuluyor. Bu promosyonlar genellikle kısa süre için geçerlidir ve düzenli aralıklarla sunulur.

İş Bankası, yeni müşterilerine 20.000 TL'ye kadar özel faizsiz kredi seçeneği sunarken, Garanti BBVA da 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Bu krediler genellikle altı ay gibi kısa vadeler ile sınırlıdır ve kredisi iyi olan müşterilere yönelik verilmektedir.

Garanti Bankası, Garanti BBVA Mobil müşterilerine 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Garanti BBVA'nın sunduğu bu promosyonun 30 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtiliyor.

Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

ING Bank, hazırladığı Turuncu Ekstra programı kapsamında belirli koşulları sağlayan müşterilerine 5.000 TL'ye varan kredilerde %0 faiz ve nakit iadesi imkanı sunuyor. Alışveriş yaparken ve fatura öderken puan biriktirerek faizsiz kredi almanızı sağlayan bir sistemdir.

Enpara ise ATM'lerde 10.000 TL'ye, bankalarda ise 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Bu seçenekler genellikle yeni müşterilere açıktır.

Bu kampanyalar özellikle küçük ve aynı zamanda da orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve bireysel müşterilere yönelik büyük fırsatlar sunmaktadır. Faizsiz kredi seçenekleri, acil nakit ihtiyacınız olduğu ya da belirli bir yatırım planladığınız durumlarda maliyetleri düşürerek önemlidestek sağlayabilir. Ancak bu tür promosyonlardan faydalanabilmek için bankanın belirlediği şartları yerine getirmeniz ve kredi başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekmektedir.

Kredi promosyonları hakkında bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için ilgili bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz eya müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Krediye başvurmadan önce ödeme planınız ile bütçenizi dikkatlice düşünmenizin önemli olduğunu lütfen unutmayın.

Sıfır faizli kredi teklifleri finansal esneklik ve faydalar sunar ancak detaylı bilgi edinmek, şartları tam olarak anlamak her zaman önemlidir. Bankanın promosyonlarla ilgili en son duyurularını ve bu yazıda bahsedilen daha fazlasını takip etmeyi unutmayın.

İLGİLİ HABERLER

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Yastık altında altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş zengin olacağınız tarihi verdi!

Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O kişilere uçak biletinde büyük indirim! Artık en ucuza satın alabilecekler

Fiat Doblo'da fiyatlar yere serildi! Eskisinden bile daha ucuz fiyata satışta

Para arayanların imdadına yetişti! Faizsiz 20.000 TL kredi almak bu kadar kolay

Emeklilere bal gibi nakit kampanyası! Tek başvuruya 32 bin TL hesapta

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! 1 Temmuz'da sistem sil baştan değişiyor

TEB'de vadesiz hesabı olanlara faizsiz 25.000 TL kredi! Düğün, nişan masraflarını silip süpürecek

Evinde elektrik aboneliği olanlar dikkat! 81 ilde artık 207 TL ödenecek

Yastık altında altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş zengin olacağınız tarihi verdi!

65 yaş üzerine aylık maaş bağlanıyor! Başvuru yapanlar 4.205 TL ödeme alacak

Kefil yok, gelir belgesi yok! Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Nakit arayan emekliye 19.000 TL ek ödeme! Yana yakıla borç para aramaya son verecek

Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!