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Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

İslam Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmaların sürdüğünü, ons altın 2280 dolara düşünce gram altın alım fırsatı doğacağını ve altın fiyatlarındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:00
Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Temmuz hazırlığınızı yapın" başlıklı bir YouTube videosunda, borsa, dolar, euro, gram altın ve ons altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın için belirlediği dip ve zirve seviyeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Piyasada sert dalgalanmalar devam ediyor

Piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığını belirten Memiş, altın ve gümüşteki keskin yükselişlerin ardından aşağı yönlü trendlerin başladığını ifade etti. Borsa İstanbul’un 10.215 puanda olduğunu ve 10.200 puan üzerinde tutunmaya çalıştığını belirterek, 9.800 ile 10.500 puan aralığını beklediğini söyledi. 10.000 puan altındaki olası teknik düzeltmeleri yakından izleyeceğini ekledi.

Dolar kurunda stabil ve hareketsiz bir fiyatlama olduğunu ifade eden Memiş, Euro/Dolar paritesinin toparlandığını ve 1.0895 seviyesine kadar yükseldiğini belirtti. Yıl içinde Euro/Dolar paritesinin 1.12 seviyesine kadar çıkmasını beklediğini söyledi.

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Ons altın 2376 dolar seviyesinde

Ons altının 2376 dolarda olduğunu ve gün içinde 2395 dolara kadar yükseldiğini belirten Memiş, 2380 dolar direncinin önemli olduğunu vurguladı. Ons altının 2380 doların üzerinde kapanış yapmazsa, 2280 dolar destek seviyesinin geçerli olacağını ifade etti.

Gram altın tahminleri geldi 

Gram altınla ilgili tahminlerinde, gram altının TL 2465-2475 lira aralığında olduğunu ve hafta içinde 2500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ons altın 2280 dolar seviyesine düştüğünde gram altın alımının yapılabileceğini söyledi. Doların sakin seyretmesi nedeniyle gram altının ons altına göre hareket edeceğini ve gerileyen gram altın fiyatlarının takip edileceğini ekledi. 2400-2500 lira geniş bant aralığının izlenmesi gerektiğini belirten Memiş, Mayıs ayındaki durgunluğun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu ifade etti. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını ve bunların alım fırsatı olduğunu vurguladı.

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