Parası olan koşa koşa ona yatırıyor! En çok kazandıran yatırım aracı o oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılının Mart ayında yatırımcıların en çok tercih ettiği ve en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu.

Mart ayında külçe altın, Türkiye genelinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,57 oranında reel getiri elde ederek diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. Bu dönemde Euro yüzde 1,42 ve Amerikan Doları yüzde 0,72 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Altı aylık bazda yapılan değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkat çekti.





Yıllık bazda yapılan değerlendirmede de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak, DİBS yüzde 49,38 oranında yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,46 oranında kayıp yaşattığı görüldü.

TÜİK verilerine göre, finansal yatırım araçlarından BIST 100 endeksi, Euro ve Amerikan Doları yıllık bazda reel getiri sağlarken, mevduat faizi ve DİBS yatırımcısına kaybettirdiği belirtildi.

Külçe altının Mart ayındaki bu performansı, yatırımcıların en çok tercih ettiği ve güvenli liman olarak gördüğü yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmasına sebep oldu. Diğer yatırım araçlarına göre daha istikrarlı bir performans sergileyen külçe altın, özellikle enflasyonla mücadele eden yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmıştır. Ancak, yatırım yaparken diğer seçeneklerin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Mart 2024'ün finansal piyasaları, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunarken, risklerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi ve portföy çeşitlendirmesi önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.