Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Evren Devrim Zelyut, son dönemdeki üç önemli ekonomik haberi vurgulayarak doların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelyut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD’li önemli bir yatırım ajansından gelen sinyallerin, yatırım portföylerinin yeniden şekillendiğini gösterdiğini belirtti.

Zelyut'un işaret ettiği ilk haber, Pimco’nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan’ın açıklamaları oldu. Dhawan, Reuters’a yaptığı açıklamada, “TCMB'nin kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşünüyoruz, Türk varlıklarına olan olumlu bakışımız devam ediyor” dedi. Bu açıklama, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürme niyetinde olduğuna işaret ediyor.

MERKEZ BANKASININ YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI





Yüksek faizlerin toplum üzerinde zamlar ve vergiler yoluyla etkili olduğu belirtiliyor. Bu durum, Merkez Bankası’nın dolara ve liraya olan bakış açısını güçlendiriyor. Ancak, sermaye akışının doları düşüreceği kesin olarak öngörülemiyor. ABD’li fon yöneticilerinin açıklamaları, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasına devam edeceğini ve Avrupa ile Amerika’dan gelen sermaye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.



Diğer bir önemli gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Suudi Arabistan ile gerçekleştirdiği 5 milyar dolarlık depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırması oldu. Bu durum, Merkez Bankası’nın yüksek faizle daha güçlü bir duruş sergilemesine olanak tanıyor. Doların geleceğiyle ilgili kesin bir öngörüde bulunmak zor; ancak Merkez Bankası’nın durumu güçlenmiş görünüyor.



Zelyut, rezervlerin güçlenmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ancak, bu rakamların yeterli olup olmadığı konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Yıl sonunda dolar kurunun 39-42 TL aralığında olabileceği öngörülüyor. Ekim ve Kasım aylarında Merkez Bankası'nın elindeki rezervlerin arttığını belirten Zelyut, bu durumun başarılı bir strateji olup olmadığını sorguluyor. Rezervlerin ihracatla değil, tefeci sermayesiyle artırıldığını ifade eden Zelyut, bu stratejinin etkilerini eleştirdi.



Zelyut, doların yüzde 20 getirisi olabileceğini öngörüyor. Ancak, bu getirinin büyük bir artış yaratmayabileceğini düşünüyor. Dolar alımının arttırılmasının mantıklı olup olmadığını sorgulayan Zelyut, büyük artılar sağlamayabileceğini belirtiyor.



Altın ile ilgili olarak, Zelyut, FED’in faiz indiriminin altın üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Ancak, bu durumun altın için büyük bir artı yaratmayabileceği düşüncesini taşıyor. Yatırımcıların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.



Son olarak, Zelyut, borsa yatırımları konusunda seçici olunması gerektiğini belirtti. Gri listeden çıkma kararı ve not artırımları gibi gelişmeleri değerlendiren Zelyut, borsa yatırımlarında dikkatli bir seçimin önemli olduğunu, doların baskılandığı bir dönemde doğru hisse senetlerine yatırım yapmanın daha mantıklı olacağını ifade etti.



Bu açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını ve sadece bilgi amaçlı olduğunu belirtmek önemlidir. Ekonomist Evren Devrim Zelyut’un yapmış olduğu yorumlar, yatırım kararlarınızı şekillendirebilir ancak profesyonel danışmanlık almanız her zaman daha güvenli bir yaklaşım olacaktır.

Zelyut’un yorumları, dolar ve altın piyasasında meydana gelen hareketlilikleri ve Merkez Bankası’nın politikalarını dikkatle izlemeyi gerektiriyor. Yatırımcılar için bu tür analizler, finansal stratejilerini belirlemede yol gösterici olabilir.