Parasını ona yatıranlar yaşadı! En çok bu yatırım aracı para kazandırdı!

BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde 9.958,11 puanlık dip seviye ve 10.575,98 puanlık zirve değerlerini test ettikten sonra, bir önceki haftanın kapanışına kıyasla %3,28 oranında artış göstererek 10.471,32 puan seviyesinde haftayı kapattı.
ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ
Kapalıçarşı'da yer alan 24 ayar külçe altın gram fiyatı, %2,04 oranında değer kazanarak 2.450 TL'ye yükselirken, cumhuriyet altını satış fiyatı da %0,44 artışla 15.970 TL seviyesine çıktı.
Önceki hafta 3.930 TL olan çeyrek altın, yeni haftada 4.010 TL fiyatla alıcı buldu.
DOLARIN YÜKSELİŞİ, EURONUN HAFİF GERİLEMESİ
Geçtiğimiz hafta içerisinde, ABD doları %1,31 oranında değer kazanarak 32,6860 TL'ye ulaşırken, euro ise sınırlı bir düşüşle %0,01 azalarak 34,9060 TL'ye düştü.
EN KARLI YATIRIM FONU PERFORMANSI
Bu hafta yatırım fonları %0,30 oranında, bireysel emeklilik fonları ise %0,73 oranında değer kazanç gösterdi. Fon kategorileri arasında yapılan değerlendirmede, "Hisse Senedi" fonları %1,00 ile en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.