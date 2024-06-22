Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Parasını ona yatıranlar yaşadı! En çok bu yatırım aracı para kazandırdı!

Yatırım dünyasında faaliyet gösteren bireyler, dövizden altına, hisse senetlerinden diğer finansal enstrümanlara kadar çeşitli yatırım seçeneklerini değerlendiriyorlar. Ekonomik alanda uygulanan dengeli fiyatlandırma stratejileri piyasa dinamiklerine pozitif bir etki yaparken, yatırımcılar da kendilerini daha emniyetli hissettikleri finansal araçlara yöneliyorlar. Geçen hafta gerçekleşen yatırım getirileri açıklandı ve işte o rakamların ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 22.06.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 16:19
Parasını ona yatıranlar yaşadı! En çok bu yatırım aracı para kazandırdı!

BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde 9.958,11 puanlık dip seviye ve 10.575,98 puanlık zirve değerlerini test ettikten sonra, bir önceki haftanın kapanışına kıyasla %3,28 oranında artış göstererek 10.471,32 puan seviyesinde haftayı kapattı.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Kapalıçarşı'da yer alan 24 ayar külçe altın gram fiyatı, %2,04 oranında değer kazanarak 2.450 TL'ye yükselirken, cumhuriyet altını satış fiyatı da %0,44 artışla 15.970 TL seviyesine çıktı.

Önceki hafta 3.930 TL olan çeyrek altın, yeni haftada 4.010 TL fiyatla alıcı buldu.

altın piyasası

DOLARIN YÜKSELİŞİ, EURONUN HAFİF GERİLEMESİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde, ABD doları %1,31 oranında değer kazanarak 32,6860 TL'ye ulaşırken, euro ise sınırlı bir düşüşle %0,01 azalarak 34,9060 TL'ye düştü.

EN KARLI YATIRIM FONU PERFORMANSI

Bu hafta yatırım fonları %0,30 oranında, bireysel emeklilik fonları ise %0,73 oranında değer kazanç gösterdi. Fon kategorileri arasında yapılan değerlendirmede, "Hisse Senedi" fonları %1,00 ile en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartsız 251 kamu işçisi alımı yapılacak! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz

15 milyon emekliye bayram sonu 4000 TL nakit ödeme! ATM'lerden anında çekilebilecek

Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı! Boy ve şart şartına uyanlar yaşadı

Parasını ona yatıranlar yaşadı! En çok bu yatırım aracı para kazandırdı!

Asgari ücret 21.000 TL! O tarihte zam geliyor! Kulisten net bilgi geldi

Listedeki meslekleri yapanlar eyvah diyecek! Flaş karar Meclis'in masasında

Emekliye Temmuzda 26 bin 178 TL zam hesabı ortaya çıktı! 3'ü bir arada ödeme: 1.006 TL eklenecek

Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz

Aile Bakanlığı ve Kızılay'dan ortak destek! O kesime 2400 TL önümüzdeki hafta ödenecek

KPSS şartsız 251 kamu işçisi alımı yapılacak! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

1-2-3-4 çocuklu annelere 136 bin TL'lik dev destek! İki şartı sağlamak gerekiyor

Ayda 35 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Kamuya çok sayıda personel alımı yapılacak

15 milyon emekliye bayram sonu 4000 TL nakit ödeme! ATM'lerden anında çekilebilecek