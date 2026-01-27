Pendik YETGİM'de 380 Genç Sanayiye İş Bağladı

Pendik Belediyesi YETGİM'de 2024'ten bu yana eğitim gören 380 genç, farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı; merkezde şimdiye kadar 1.802 kişi eğitim aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:37
Pendik YETGİM'de 380 Genç Sanayiye İş Bağladı

Pendik YETGİM'de 380 genç sanayi kuruluşlarında işe başladı

Pendik Belediyesi Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) 2024 yılından bu yana sanayi ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü yetiştiriyor. 380 genç, eğitimlerini tamamlayıp farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı.

Merkez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle hayata geçirildi. Bugüne kadar merkezde eğitim alanların sayısı 1.802 olarak kaydedildi.

Çeşitli ücretsiz kurslar yaygın talep çekiyor

18-35 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz yararlandığı YETGİM'de kaynakçılık, otomasyon, endüstriyel yazılım ve tasarım başta olmak üzere onlarca branşta kurs veriliyor. Kursların çeşitliliği ve niteliği merkeze ilgiyi artırıyor; Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler eğitim almak için YETGİM'e geliyor.

Bunlardan biri Bolu'dan gelen Erdem Çelebi. 30 yaşındaki Çelebi, kaynakçılık üzerine eğitim aldığını belirterek kendilerine bu imkânı tanıdığı için Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür etti.

YETGİM, nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

380 KİŞİ FARKLI KURULUŞLARDA İŞE BAŞLADI

380 KİŞİ FARKLI KURULUŞLARDA İŞE BAŞLADI

380 KİŞİ FARKLI KURULUŞLARDA İŞE BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Sağlık Turizminde Komplikasyon Sigortası Zorunlu
2
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden Stratejik Ar-Ge İş Birliği
3
Bursa'da İhracat'ın Kahramanları: e-İhracatta KOBİ'lere Rehber
4
Alaşehir Belediyesi'nden 2026'da enflasyona ek %5 zam: Maaşlar yükseldi
5
Tosyalı, Cezayir'de 2,43 milyon tonla DRI dünya rekoru kırdı
6
Alaşehir Belediyesi'nde Emekçiye Zam: Maaşlar 41.112 TL'ye Yükseldi
7
Pendik YETGİM'de 380 Genç Sanayiye İş Bağladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları