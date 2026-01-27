Pendik YETGİM'de 380 Genç Sanayiye İş Bağladı

Pendik YETGİM'de 380 genç sanayi kuruluşlarında işe başladı

Pendik Belediyesi Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) 2024 yılından bu yana sanayi ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü yetiştiriyor. 380 genç, eğitimlerini tamamlayıp farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı.

Merkez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle hayata geçirildi. Bugüne kadar merkezde eğitim alanların sayısı 1.802 olarak kaydedildi.

Çeşitli ücretsiz kurslar yaygın talep çekiyor

18-35 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz yararlandığı YETGİM'de kaynakçılık, otomasyon, endüstriyel yazılım ve tasarım başta olmak üzere onlarca branşta kurs veriliyor. Kursların çeşitliliği ve niteliği merkeze ilgiyi artırıyor; Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler eğitim almak için YETGİM'e geliyor.

Bunlardan biri Bolu'dan gelen Erdem Çelebi. 30 yaşındaki Çelebi, kaynakçılık üzerine eğitim aldığını belirterek kendilerine bu imkânı tanıdığı için Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür etti.

YETGİM, nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor.

380 KİŞİ FARKLI KURULUŞLARDA İŞE BAŞLADI