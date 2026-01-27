Kapıdağ Turizm Planı Değerlendirme Toplantısı Tamamlandı

Kapıdağ Yarımadası’nın dört mevsim yaşayan, özgün ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefiyle yürütülen Kapıdağ Turizm Planı çalışmasının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantı, Erdek Kaymakamlığı öncülüğünde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda yapıldı. Çalışma iki aşamadan oluşuyor ve süreçte sona gelinmesi üzerine düzenlenen toplantıda değerlendirme raporu sunumu ile genel değerlendirmeler yer aldı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, toplantının açılışında Kapıdağ Yarımadası’nın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekti ve yürütülen planlama sürecinin bölgenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Hasan Göç ise çalışmaların bölgesel kalkınmaya katkısına değinerek, GMKA iş birliğiyle başlatılan çalışmanın önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi. Kaymakam Göç konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: Kapıdağ Yarımadası’nın mevcut durumunu, potansiyelini ve neler yapılabileceğini ortaya koymak adına bir vizyon belirlenmesi gerekiyordu. Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüldü. Bugün hazırlanan konsept planları birlikte değerlendiriyoruz. Tüm paydaşların sürece katkı sunması bu çalışmayı daha da değerli kılıyor. Bu toplantının Kapıdağ için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Kapanış ve Hedefler

Toplantı, çalışmaya katkı sunan paydaşlara verilen plaketlerle sona erdi. Kapıdağ Turizm Planının hedefi, bölgenin turizm potansiyelini doğal yapıyı koruyan, yerel değerleri öne çıkaran ve yılın tamamına yayılan bir anlayışla değerlendirilmesine katkı sağlamaktır.

KAPIDAĞ TURİZM PLANI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ