Işıkver: Elazığ TSO'da Bir Başarı Hikayesi — 6. Bölge Teşviklerinin Önemi

Işıkver: Elazığ TSO'da Bir Başarı Hikayesi ve 6. Bölge Teşviklerinin Önemi

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Elazığ TSO) Ocak ayı meclis toplantısına katılarak kentin ekonomik durumu, yatırım ortamı ve çözüm bekleyen sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teşviklerin şehre etkisi

Işıkver, 2017 yılında Elazığ TSO Başkanı İdirs Alan’ın ilk döneminde kazanılan teşvik yasasının sağladığı avantajlarla yatırım, üretim ve istihdam alanlarında önemli bir başarı öyküsünün yazıldığını söyledi. Milletvekili, şehrin elde ettiği kazanımların korunmasının kritik olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi:

"Çünkü bir ile teşvik vermenin de devlete maliyetleri var, külfetleri var. Dolayısıyla bakanımız da bu konuya çok vakıf, konuyu da çok iyi bilen birisi, çok da yetenekli bir bakan. Ben buradaki taleplerimizin hepsini bizzat kendisine arz edeceğim. İnşallah da bu 2026 yılının sonuna kadar biz bu mücadeleyi verip tek kararla şehrimizin 2030 yılına kadar teşvik kapsamında kalmasını sağlarız. Elazığ’da çimento fabrikasının şehir dışına çıkartılması, Pertek köprüsünün yapımını, sulama projelerinin hayata geçirilmesi, lojistik üst merkezinin kurulması, termal su kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesini konusunda ortaya koyduğumu mücadeleyi 6. bölge teşviklerinin devamı içinde veriyoruz. Bu yasanın devam etmesi lazım. Yoksa buradaki yatırımcı pılını pırtını toplayıp gidecek. Birçoğu da yabancı yatırımcılar. Bu şehirde İdris Başkanımızın gayretleri ile teşvik sayesinde büyük bir başarı hikayesi var. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirmenin yollarını aramak zorundayız"

Sorumluluk ve taahhüt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı süreçlerinin zorluklarına dikkat çeken Işıkver, talepleri doğrudan Bakanlığa ileteceğini, 2026 sonuna kadar tek kararla Elazığ'ın 2030'a kadar teşvik kapsamında kalması için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca kentin altyapı ve yatırım hedeflerini; çimento fabrikasının taşınması, Pertek köprüsü, sulama projeleri, lojistik üst merkezi ve termal su kaynaklarının etkin değerlendirilmesi olarak sıraladı.

"Ben kendim buradaki sorunların ve bana yüklediğiniz sorumluluğun farkındayım. Allah’ın izniyle de bu konuda sonuç almak için elimizden gelen ne varsa, gerekirse bütün hayatımı masaya koyarak bu işin mücadelesini vereceğimden hiçbirinizin şüphesi olmasın. İnşallah teşvik yasasının devamını sağlayacağız. Çünkü bunun devamını sağlayamazsak bizim burada oturmamızın da bir anlamı yok. Çünkü Şehir ölür ve biter. Bizim bu şehirde öncelikle bir şehri ayağa kaldırmamız lazım. Dolayısıyla ben kıymetli İdris Başkanıma da değerli meclis başkanıma da siz değerli abilerime de ifade etmek istiyorum ki hiçbir şekilde yalnız değilsiniz. Bu mücadeleyi ben sonuna kadar veririm. Allah’ın izniyle de sonuç da alırız. Ben buna inanıyorum"

TSO'nun rolü ve sistem eleştirisi

Işıkver, Elazığ Ticaret Odası ve iş dünyasından gelen taleplere gereken önemi gösterdiğini, ancak bazı yatırımların bürokratik engeller ve sistemin hantallığı yüzünden aksadığını ifade etti. Kurumların ve siyaset çevrelerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Işıkver, TSO'nun başarılarına dikkat çekti:

"Çünkü göstermem gerektiğini biliyorum. Birçok yerde bugün yatırımlar var ancak engelleniyor. Elazığ’da bazı şeyleri kendi ellerimizle engelliyoruz. Bazen bürokratik oligarşiye takılıyoruz. Bazen sistemin hantallığı yatırımlarımızı engelliyor. Ama birçok başarı hikayesi de var ve bunların yüzde 90’ını da Siz Elazığ Ticaret Odası ve Başkanı olarak sizler başardınız"

