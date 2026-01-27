Alfemo IIFF 2026'de Yenilenen Koleksiyonlarını Tanıttı: Zeren Group ile 35 Mağaza Hedefi

Alfemo IIFF 2026'de Yenilenen Koleksiyonlarını Tanıttı

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2026) kapsamında yenilenen koleksiyonlarını sergileyen Alfemo, Zeren Group çatısı altında şekillenen yeni dönem büyüme stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Marka, fuarda yoğun ilgi gören standıyla tasarım yaklaşımını ve yatırım hedeflerini duyurdu.

Fuarda tanıtım ve koleksiyonlar

Alfemo, standında panel grupları, garden grupları, genç odası grupları, döşeme grupları ve bahçe grupları dahil olmak üzere bir yaşam alanında olması gereken ürünleri sergiledi. Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, "Bu süreçte değişim, dönüşüm sürecinin içine girdik. Fuarda değişim sürecinin yansımalarını görüyoruz. Tüketiciyle inovatif, modern şık ürünlerimizi buluşturuyoruz. Panel grupları, garden grupları, genç odası grupları, döşeme grupları, bahçe grupları ürünlerimizi sergiliyoruz. Tepeden tırnağa bir yaşam alanında olması gereken ürünler standımızda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Büyüme ve mağazalaşma hedefleri

Kaya, Zeren Group yapılanmasıyla üretim, perakende ve dijital kanalları kapsayan bütüncül bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Zeren Holding’in Alfemo markasını 8 ay önce satın aldığını hatırlatan Kaya, mağazalaşma planlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Şu an yaklaşık 85 mağazamız var. 2026 yılında yurtiçinde 35 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Özellikle yurtdışında da mağazalaşmak hedeflerimiz arasında. 2026’nın Haziran ayından sonra hedeflerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız".

Sektör beklentileri ve marka vizyonu

Kaya, mobilya sektörünün son iki yıldır durağan bir süreç yaşadığını ve tüketicilerin alımlarını erteleyebildiğini vurguladı: "Tüketiciler mobilya alımlarını erteleyebiliyor. Bu durum son 2 senedir yoğun hissedildi. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları artacaktır, konut satışlarının artması da mobilya sektörünün ivmelenmesi anlamına geliyor. Haziran ayından itibaren agresif bir büyüme bekliyoruz".

Markanın yaklaşık 30 yıllık geçmişine atıfta bulunan Kaya, fabrika operasyonları, satış kanalları ve ürün portföyü ile ilgili kapsamlı çalışmaları olduğunu belirterek, "Tasarımı takip eden değil tasarımı takip edilen bir marka olma stratejisini benimsiyoruz" dedi.

ALFEMO GENEL MÜDÜRÜ TOLGA KAYA