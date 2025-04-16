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Perakende Zirvesi 2025: Sektör Geleceği ve İhracat Beklentileri

Perakende Zirvesi 2025, sektör temsilcileriyle gelecek öngörülerini tartıştı. İhracat, e-ticaret ve kiralar gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:57
Perakende Zirvesi 2025: Sektör Geleceği ve İhracat Beklentileri

Perakende Zirvesi 2025 Düzenlendi

2025 yılına dair vizyonunu belirlemek üzere düzenlenen Perakende Zirvesi 2025, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Fast Company iş birliğinde gerçekleşti. Etkinliğin teması, "Sektörde ne oldu, ne olacak?" olarak belirlendi. Perakende sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek, e-ticaret, e-ihracat ve sektörün genel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İhracatta Artış Teması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, zirvede yaptığı konuşmada ülkenin ihracat rakamlarına dikkat çekti. Gültepe, "2024'te 263 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik ve 2025’in ilk üç aylık verilerinde %2,5'lik bir artış gözlemliyoruz" dedi. Savunma sanayi başta olmak üzere yüksek ithalatın sürdüğünü vurguladı.

Rekabetçilik ve İhracat Hedefleri

Gültepe, işçi maliyetlerinin artmasına dikkat çekerek, inovasyon ve maliye politikalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. "İhracattan aldığımız payın yukarı çıkması gerekiyor" diyen Gültepe, Türkiye'nin dünya genelinde ilk 10 ihracatçı ülke arasına girebilmesi için her yıl en az %10 büyüme hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Fahiş Kira Artışları ve Tüketici Talepleri

BMD Başkanı Sinan Öncel, üyelerin anket sonuçlarına dayanarak fahiş kira artışlarının sektörün en büyük sorunlarından biri olduğunu açıkladı. Mart ayı anketine katılımın arttığını kaydeden Öncel, "Her ne kadar cirolarda artış gözlemlense de, adet satışlarında düşüş yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Tüketici Alışkanlıkları ve Ödeme Sistemleri

Etkinlikte Hakan Çevikoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Perakende Sosyolojisi" panelinde katılımcılar, tüketici alışkanlıklarının bölgeden bölgeye değiştiğine dikkat çekti. Hakan Zihnioğlu, bazı bölgelerde ailelerin daha büyük yemek masalarını tercih ettiğini söyledi. Yusuf Akbal ise, satın alma sırasında bekleme sürelerinin müşteri alışveriş kararlarına etkisini vurguladı ve ödeme sistemlerinin hızlı olması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Fast Company ile düzenlediği Perakende Zirvesi 2025...

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Fast Company ile düzenlediği Perakende Zirvesi 2025, "Sektörde ne oldu, ne olacak?" temasıyla gerçekleşti. Perakende sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, e-ticaret, e-ihracat, dünyada ve Türkiye'de perakende sektörünün mevcut durumu ele alındı.

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