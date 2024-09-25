PET İZMİR 2024: Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Başladı

Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Kapılarını Açtı

8. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PET İZMİR 2024), izleyicilerine kapılarını açarak renkli bir etkinlik sunmaya başladı.

Başarılı Organizatör ile Açılış

Fuarda TEMA Fuarcılık'ın Genel Müdürü Aykut Karslı, etkinliğin geçen yıl 60 ülkeden 200 katılımcı ile 40 bini aşan ziyaretçi sayısıyla önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Karslı, bu yıl bu başarıyı daha da ileri taşımak istediklerini belirtti.

Yeni Ürünler ve Tüketici Geri Bildirimi

Fuarda evcil hayvan sahipleri, yenilikçi ürünleri tanıma fırsatı bulurken, firmalar tüketicilerden doğrudan geri bildirim alarak ürün geliştirme süreçlerini yönlendirme şansı elde ediyor. Karslı, katılımcılara teşekkür etti.

Sektördeki İleriye Dönük İhracat Beklentileri

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, evcil hayvan ürünleri sektörünün Türkiye için giderek daha değerli hale geldiğini ifade etti. Öztürk, yılbaşından bu yana 100 ülkeye 102 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve yılsonunda bu rakamın 140 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Fuarın Detayları

28 Eylül'e kadar sürecek olan PET İZMİR 2024'te, evcil hayvanlar için mama, sağlık, bakım, kozmetik ve tekstil ürünleri, dekorasyon malzemeleri, aksesuarlar ve oyuncaklar sergilenecek.