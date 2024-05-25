Petrol fiyatındaki düşüş pompaya yansıdı: Benzine indirim yapıldı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonucunda, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatında, gece itibari ile 1 lira 38 kuruşluk indirim gerçekleştirildi. Brent petrol fiyatı, küresel piyasada 82.12 civarında işlem görüyor.
İndirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul’da ortalama benzin fiyatı 41.27 TL’ye geriledi. Motorinin fiyatı ise 40.15 TL olarak görülüyor.
Ankara’da indirim sonrasında benzinin litre fiyatı 42.33 TL olurken, motorin 41.22 TL olarak tabloya yansıyor.
İzmir’de ise benzinin güncel fiyatı 42.57 TL, motorinin fiyatı 41.47 TL civarında seyrediyor.