Petrol fiyatındaki düşüş pompaya yansıdı: Benzine indirim yapıldı

Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında, gece itibari ile 1 lira 38 kuruşluk indirim uygulandı.