Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol piyasasında düşüş eğilimi görülmektedir. Petrol fiyatlarının güncel durumu nedir? Tüm detaylar haberimizde.

O TARİHTE AKARYAKIT FİYATLARI BELİRLENDİ!

Akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkileyen petrol piyasasında düşüş eğiliminde durum söz konusudur.

Ekonomist Hikmet Baydar ' Petrolde düşüşün 2 yönü bulunmaktadır. 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren düşüş yönünde eğilim gösterilmektedir. Brent petrol fiyatı 77 dolar seviyelerine kadar düşebilme ihtimali bulunmaktadır. Morgan Stanley yatırım kuruluşu ham petrol sıkışıklığı sebebiyle brent petrol fiyatı gelecek sene 70 dolar seviyelerine kadar düşebilir. 2025 senesinde petrol üretimi 2.5 milyon varil artmasıyla birlikte arz artışı olmasıyla fiyatta gerileme söz konusu olması beklenmektedir.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 43.54 TL

LPG: 22.94 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 44.98 TL

Motorin: 43.47 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara

Benzin: 45.74 TL

Motorin : 44.22 TL

LPG : 22.94 TL

İzmir

Benzin: 46.16 TL

Motorin: 44.70 TL

LPG: 22.64 TL