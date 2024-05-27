Peugeot bu seferde engellileri düşündü! Efsane fiyatlarla araç sahibi olun

Engelli vatandaşlarımızın araç sahibi olmalarını kolaylaştıran ÖTV indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bu defa yüzleri gülecek Peugeot’nun çeşitli modellerini daha erişilebilir fiyatlarla engelli vatandaşların olacak. Peugeot’nun 2024 yılı engelli dostu araç modelleri tek tek açığa çıkarken, fiyatlar da belli olmaya başladı. Peugeot fiyatlarındaki güncel fiyatlar belli oldu...

Engelli Raporu ve Araç Alım Şartları

Engelli vatandaşların araç alımında en önemli koşul açığa çıktı. Hem engelli hem de araç almak isteyen vatandaşlar, tam teşekküllü bir hastaneden alınan engelli raporu almak zorunda. Bu rapor kapsamında engellilik yüzdesine göre ÖTV indirimi veya muafiyeti hakkı tanır. ÖTV oranları, aracın türüne göre %45 ile %225 arasında değişir.

Peugeot'nun 2024 Engelli Araç Modelleri ve Fiyatları

Peugeot’nun engelli araç fiyatları, model ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 Peugeot Yeni 208 Active Prime modeli 650.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, 2024 Peugeot 3008 GT modeli 1.270.300 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar, ÖTV indirimleriyle daha da avantajlı hale geliyor.

Peugeot 208 Engelli Araç Fiyatları

Yeni Peugeot 208, çarpıcı tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlara kullanışlı araba almak isteyenler için kaçmak nitelikte bir fırsat. Full LED farlar, 3 pençe ışık imzası ve yeni jant tasarımıyla göz alıcı bir görünüme sahip olan 208, benzinli ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Elektrikli versiyonu, 498 km'ye varan şehir içi menziliyle öne çıkıyor.

* 208 Active Prime 1.2 Puretech 100hp EAT8: 650.900 TL

* 208 Allure Selection 1.2 Puretech 130hp EAT8: 713.900 TL

* 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8: 787.600 TL

Peugeot 308 Engelli Araç Fiyatları

Peugeot 308, iddialı tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni nesil Peugeot 3D i-Cockpit ve ileri teknolojilerle donatılan 308, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleri bulunuyor. Fiyatları 904 Bin TL'den başlayan bu araçlar, 1.067.800 TL'ye kadar çıkıyor.

* 308 Active Prime 1.2 PureTech 130hp EAT8: 904.000 TL

* 308 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8: 965.500 TL

* 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.067.800 TL





Peugeot 2008 Engelli Araç Fiyatları

Peugeot 2008, SUV segmentinde konfor, şıklık ve performansı bir araya getiriyor. Geniş iç hacmi, yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motor seçenekleriyle konforlu bir yolculuk sunuyor. Hem içi geniş hem de uygun fiyatlı araç tercihiniz bu arabadan yana olabilir.

* 2008 Active Prime 1.2 PureTech 130hp EAT8: 868.000 TL

* 2008 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8: 940.000 TL

* 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.058.800 TL

Peugeot 3008 Engelli Araç Fiyatları

Peugeot 3008, geniş iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. SUV segmentinde yer alan bu model, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

* 3008 Active Prime 1.6 PureTech 180hp EAT8: 1.130.700 TL

* 3008 Allure 1.6 PureTech 180hp EAT8: 1.160.900 TL

* 3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8: 1.187.500 TL

Peugeot Rifter Engelli Araç Fiyatları

Peugeot Rifter, geniş iç hacmi ve modüler yapısıyla aileler ve ticari kullanıcılar için ideal bir seçenek. Yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motor seçenekleriyle konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor.

* Rifter Allure 1.5 BlueHDi 100hp: 603.000 TL

* Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT: 619.700 TL

* Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 621.200 TL

* Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 771.000 TL