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Peynir 62, tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Kapış kapış bu iki ürün gidiyor

Peynir 62, tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Kapış kapış bu iki ürün gidiyor Seç marketler tarafından duyurulan 24 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda süzme peynir 62, tuvalet kağıdı 99 TL’ye satışa çıkartıldı. Vatandaşlar Seç marketlerden bu iki ürünü uygun fiyata satın almak için resmen market şubelerine koştu. İşte Seç marketler 24 30 Ocak aktüel katalogu...