Peynir 62, tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Kapış kapış bu iki ürün gidiyor
Seç marketler tarafından duyurulan 24 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda süzme peynir 62, tuvalet kağıdı 99 TL’ye satışa çıkartıldı. Vatandaşlar Seç marketlerden bu iki ürünü uygun fiyata satın almak için resmen market şubelerine koştu. İşte Seç marketler 24 30 Ocak aktüel katalogu...
Seç marketler birbirinden indirimli kampanyalara imza atarak vatandaşlara her hafta uygun fiyatlarla aktüel ürünler seçenekleri sunuyor. Aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünleri yok fiyatına satışa çıkartıyor. Bitki çayı, reçel, siyah çay, salça gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. İşte Seç marketlerde 24 - 30 Ocak tarihleri arasına uygun fiyatlarla satışa çıkartılan indirimli aktüel ürünler...
PEYNİR 62 TL’YE, TUVALET KAĞIDI 99 TL’YE SATIŞTA
Seç marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılan ürünler arasında en fazla dikkat çekense; Sütaş süzme peynir 500 gramı 62,90 TL, Vanessa tuvalet kağıdı 16'nın 99,90 TL'ye satışta olması oldu. Bu ürünlerin yanı sıra vatandaşlar Obaçay Altın Yaprak siyah çay 1 kg’ı 125,90 TL’ye, Lipton bitki çayı çeşitleri 20'li 32,90 TL’ye, Sütaş kaymaksız yoğurt 1 kg’ı 33,90 TL'ye satın alabilecek. İşte Seç marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılmış olan ürünler...
- Tamek domates salçası 830 gr 37,50 TL
- Irmak toz şeker 1 kg 34,50 TL
- Obaçay altın yaprak siyah çay 1 kg 125, 90 TL
- Sütaş ayran 2 LT 38,90 TL
- Lipton bitki çatı çeşitleri 20’Li 32,90 TL
- Sütaş kaymaksız yoğurt 1 kg 33,95 TL
- Sütaş süzme peynir 500 gr 62,90 TL
- Süzz aktif limon bulaşık deterjanı 750 ml 27,50 TL
- Vanesa tuvalet kağıdı 16’Lı 99,90 TL
- Komili pam sıvı sabun çeşitleri 4 L 59,90 TL
- Karbeyaz kıvamlı çamaşır suyu 1 L 22,50 TL