Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 %1,04 Düştü, Dolar 41,5730 TL

BIST 100 ilk yarıda %1,04 düşüşle 11.259,28'e gerilerken, dolar 41,5730 lira, avro 48,5900 lira ve altının onsu 3 bin 752 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:34
Günün ilk yarısında Borsa İstanbul ve döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izleniyor. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında anlamlı bir gerileme kaydetti, döviz ve emtia fiyatları ise sınırlı oynaklık gösterdi.

BIST 100'de ilk yarı performansı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kaybederek 11.259,28 puana geriledi. Dün 11.377,55 puandan kapanan endeks, güne 10,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,27 puan ve yüzde 1,04 azalışla 11.259,28 puana indi.

Günün ilk yarısında en düşük 11.237,53 puanı, en yüksek ise 11.366,82 puanı gördü.

Sektörler ve işlem verileri

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Endekse dahil hisselerden 23'ü yükselirken 76'sı düştü, 1 hisse yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla: Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank.

Tahvil ve Bono

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve emtia fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5730 liradan, avro 48,5900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 752 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 68,3 dolardan işlem görüyor.

