Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul serbest piyasada döviz kurları şu şekilde belirlenmiştir:

Dolar: 34,2850 TL

34,2850 TL Avro: 37,1930 TL

BIST 100 Endeksi

Dün 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan artışla 8.961,03 puandan başladı. Günün ilk yarısında ise endeks %0,21 değer kazanarak 8.964,35 puana çıktı.

Endeks, gün içerisinde en düşük 8.917,62 ve en yüksek 8.985,81 puanı gördü. İlk yarıda teknoloji endeksi %2,30, mali endeks %0,44, hizmetler endeksi %0,26 ve sanayi endeksi %0,22 değer kazandı.

Hisse Senedi Hareketliliği

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden 60'ı değer kazanırken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA ve ASELSAN yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.785 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,1 artışla 71,1 dolardan satılmakta.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi %39,03, bileşik getirisi ise %42,84 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Piyasalarda Parite Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler şu şekilde seyretmektedir:

Avro/Dolar: 1,0840

1,0840 Sterlin/Dolar: 1,3000

1,3000 Dolar/Yen: 153,1

İstanbul'da döviz kurlarının yanı sıra, hisse senedi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.