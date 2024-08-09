Piyasalarda Gün Ortası Değişimleri

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları gün ortasında belirli dalgalanmalar gösteriyor. Dolar, 33,5820 TL seviyesinde işlem görürken, avro 36,7120 TL seviyesindedir.

BIST 100 Endeksi Üzerine Değerlendirme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,32 değer kaybederek 9.965,07 puana geriledi. Endeks, dünkü kapanışını 10.098,50 puan ile tamamladıktan sonra gün içerisinde 10.160,52 puan ile başlamıştı. Ancak saat 13.00 itibarıyla 133,43 puan ve %1,32 azalarak 9.965,07 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.948,57 ve en yüksek 10.189,15 puanı gördü. Bu süreçte hizmet endeksi %0,37 değer kazanırken, sanayi endeksi %1,11, teknoloji endeksi %2,05 ve mali endeks %2,50 değer kaybetti.

Hisse Senedi İşlemleri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20 tanesi değer kazanırken, 80 tanesi değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Sasa Polyester yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,1 düşüşle 2.424 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,2'lik bir artışla 78,9 dolar seviyesine yükselmiştir.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %39,38, bileşik getirisi ise %43,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Döviz Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,20 seviyesinde bulunuyor.