Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,35 Lira, BIST 100 Endeksi Yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3490 liradan, avro 36,7220 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,88 artış göstererek 9.265,62 puana ulaştı. Cuma günü 9.184,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,32 puan ve %0,33 artışla 9.215,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,80 puan ve %0,88 artışla 9.265,62 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.197,23 ve en yüksek 9.287,74 puanı gördü. Bu süre zarfında teknoloji endeksi %0,81, hizmetler endeksi %0,47, mali endeks %1,54 ve sanayi endeksi %0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 21'i değer kaybetti. En fazla işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Koç Holding yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,7 düşüşle 2.667 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %1,2 azalışla 73 dolardan işlem görmekte.

Gösterge Tahvil Borsa İstatistikleri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge tahvilin güncel valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %39,19, bileşik getirisi %43,03 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Piyasasına Bakış

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 153,60 düzeyinde işlem görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.