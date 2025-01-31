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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 35,86 Lira, BIST 100 10.052,38 Puan

İstanbul serbest piyasada dolar 35,8610 lira, avro ise 37,2680 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi 10.052,38 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:21
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 35,86 Lira, BIST 100 10.052,38 Puan

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 35,8610 liradan, avro ise 37,2680 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,29 azalışla 10.052,38 puana geriledi. Dün10.082,10 puandan kapanan endeks, güne 22,31 puan ve %0,22 artışla 10.104,41 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,72 puan azalarak 10.052,38 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.046,45, en yüksek ise 10.119,01 puanı gördü. Teknoloji endeksi %0,32, hizmetler endeksi %0,02 değer kazanırken, mali endeks %0,55 ve sanayi endeksi %0,53 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü değer kazanırken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pegasus Hava Taşımacılığı, Tüpraş, Astor Enerji ve Tofaş yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi ise 154,70 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca altının ons fiyatı %0,1 azalışla 2 bin 794 dolardan işlem görmekte.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %34,94, bileşik getirisi ise %38,00 seviyesinde gerçekleşti.

Ham petrol fiyatlarına da göz atıldığında, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,5 düşüşle 75,4 dolardan işlem görüyor.

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