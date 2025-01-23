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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Ne Durumda?

Dolar ve avro gün ortasında serbest piyasada 35,6590 TL ve 37,1270 TL'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise yükselişini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:24
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Ne Durumda?

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 35,6590 liradan, avro 37,1270 liradan satılıyor.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artış göstererek 10.127,21 puana yükseldi. Dün, 10.105,37 puandan kapanan endeks, güne 36,21 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.141,58 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 21,84 puan artış kaydederek 10.127,21 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük 10.101,48, en yüksek ise 10.151,55 puanı gördüğü belirtildi.

Sektör Performansları

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 1,03 artış gösterirken, mali endeks yüzde 0,06 geriledi.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si değer kazanırken, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2,746 dolara gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varili 78,2 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise gösterge kağıdının güncel basit getirisi yüzde 35,46, bileşik getirisi ise yüzde 38,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

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