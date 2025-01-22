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Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Borsa Durumu

İstanbul serbest piyasalarda dolar 35,6500, avro 37,2430 liradan işlem görüyor, BIST 100 endeksi %0,03 azaldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:41
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Borsa Durumu

Piyasalarda Durum Gün Ortasında

İstanbul serbest piyasada dolar, 35,6500 liradan, avro ise 37,2430 liradan işlem görmeye devam ediyor.

BIST 100 Endeksi Gelişmeleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 9.996,16 puana geriledi. Dün 9.999,55 puandan kapanan endeks, güne 14,69 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puandan başladı. Ancak saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 3,38 puan azalış yaşayarak 9.996,16 puana geriledi.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.984,12 ve en yüksek 10.039,88 puan seviyelerini gördü. Bu sırada mali endeks yüzde 0,34 yükselirken; sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,26 düştü. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı değer kazanırken, 53'ü değer kaybetti.

İşlem Gören Hisseler

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri ise Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Garanti BBVA oldu.

Piyasalarda Altın ve Petrol Durumu

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 759 dolar seviyesine yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili 78,9 dolar olarak işlem görmeye devam ediyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge kağıdı, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %35,45 ve bileşik getirisi %38,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Dolar Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0450, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde bulunuyor.

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