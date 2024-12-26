Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro'da Son Durum

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2690, avro 36,7940 liradan satılmaya devam ediyor. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,03'lük bir artışla 10.018,85 puana ulaştı.

BIST 100 Endeksi'nin Performansı

Dün 9.916,22 puandan kapanan BIST 100, güne 46,24 puan ve %0,47 artışla 9.962,46 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 102,63 puan ve %1,03 artış göstererek 10.018,85 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında, endeksin en düşük 9.962,02, en yüksek ise 10.050,56 puanı gördüğü kaydedildi. Sanayi endeksi %0,74, mali endeks %0,98, teknoloji endeksi %0,23 ve hizmetler endeksi %1,14 değer kazanırken, toplamda 83 hisse değer kazandı, 16 hisse ise değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti BBVA yer aldı.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.627 dolar seviyesine çıktı. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,5 yükselerek 73,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %37,91, bileşik getirisi ise %41,50'ye ulaştı.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde işlem görmekte.