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Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul'da döviz ve borsa verileri gün ortasında nasıl şekillendi?

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:34
Piyasalarda Gün Ortası Durumu

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları şu şekilde seyrediyor: dolar 34,3230 liradan, avro ise 37,4000 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Gelişmeleri

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,28 oranında değer kazandı ve 8.888,44 puana yükseldi.

Dün 8.863,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,63 puan ve %0,28 artışla 8.888,51 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 24,56 puan ve %0,28 artış göstererek 8.888,44 puana ulaşmıştır.

Endeksin Gün İçindeki Performansı

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.849,18 puanı görürken en yüksek 8.982,03 puana yükseldi. Sektörel olarak, teknoloji endeksi %2,13, hizmetler endeksi %0,35 ve sanayi endeksi %0,17 değer kazandı. Ancak, mali endeks %0,22 değer kaybetti.

Hisse Senedi Performansı

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü değer kazanırken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 152,8 seviyesinde. Ayrıca, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,5 artışla 2.751 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 yükselerek 74,7 dolara işlem görüyor.

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