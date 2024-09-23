Piyasalarda Gün Ortası Durumu: Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,1540 liradan, avro 37,9680 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,03 değer kaybı yaşayarak 9.897,64 puana geriledi. Cuma günü 9.900,25 puandan kapanan endeks, güne %0,11 artışla 9.986,53 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 2,62 puanlık düşüşle %0,03 azalarak 9.897,64 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.874,09 ve en yüksek 9.980,91 puanı gördü. Sanayi endeksi %0,44, hizmet endeksi %0,07 değer kaybederken, mali endeks %0,23, teknoloji endeksi ise %0,78 değer kazandı.

Hisse Senedi İşlemleri

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Akbank bulunuyor.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.621 dolardan işlem görmekte. Saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 143,7 seviyelerinde bulunuyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %0,2 azalışla 73,9 dolara geriledi.