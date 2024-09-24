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Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

BIST 100 endeksi günü 10.029,73 puandan kapatırken, altın ve döviz kurlarında dalgalanma gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:34
Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Piyasalarda Gün Sonu Gelişmeleri

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, işlem günü boyunca en düşük 9.878,57 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü. Gün sonunda, önceki kapanışa göre %1,44 değer kazanarak 10.029,73 puandan kapandı.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, güne 23,66 puan ve %0,24 artışla 9.911,41 puandan başlamıştı. Günü değerlendirirken, mali endeks %2,06, hizmetler endeksi %0,04, sanayi endeksi %0,35 ve teknoloji endeksi %2,30 oranlarında kazanç sağladı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, 211,70 puan ve %1,93 artışla 11.194,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 58'i prim yaparken, 42'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank öne çıktı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.647 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre %1,3 artışla 2.984.000 liraya yükseldi.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0577 lira, satışta 34,1941 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3380, dolar/yen paritesi ise 143,60 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, %0,8 artışla 74,1 dolardan işlem görmektedir.

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