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Piyasalarda Gün Sonu değerlendirmesi

BIST 100 endeksi günü 9,900,25 puandan kapattı, altın ve döviz kurlarıdaki gelişmeler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:52
Piyasalarda Gün Sonu değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 Endeksi, gün içinde en düşük 9.887,41 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördükten sonra, %0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puanla günü tamamladı. Gün başlangıcı 10.92 puan artışla 9.986,53 puandan gerçekleşti. Toplamda, 37 hisse değeri artarken, 59 hisse değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Yapı Kredi Bankası öne çıktı.

Mali Endeks Verileri

Mali endeks %0,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi %1,82, sanayi endeksi %0,22 ve teknoloji endeksi %0,15 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise %0,87 kayıpla 10.960,93 puandan kapandı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.35'te altının ons fiyatı 2,612 dolardan işlem görüyordu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altın kilogram fiyatı, %2,3 artış göstererek 2 milyon 870 bin liraya yükseldi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolarda alış fiyatını 33,9293 lira, satış fiyatını ise 34,0652 lira olarak açıkladı.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, %0,6 azalışla 73,8 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi, 1,1140; sterlin/dolar paritesi 1,3270; dolar/yen paritesi 144,30 seviyelerinde işlem görmekte.

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