Piyasalarda Gün Sonu Durumu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan kapandı.

Gün İçi Performans

BIST 100 endeksi güne 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.676,76 puanı ve en yüksek 8.913,54 puanı gördü.

Altın Fiyatları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.742 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1 azalarak 3.100.000 lira oldu.

Piyasalardaki Diğer Endeksler

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 artış gösterdi. BIST 30 endeksi de 210,53 puan ve yüzde 2,20 kazançla 9.794,35 puandan kapandı.

Öne Çıkan Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaparken, 10'u geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 34,1582 lira, satışta 34,2950 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,32980 ve dolar/yen paritesi 151,00 seviyelerinde işlemlere devam ediyor.

Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,4 artışla 75,5 dolardan işlem görmekte.