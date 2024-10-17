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Piyasalardaki Yeni Trendler: TCMB ve ECB Faiz Kararlarının Beklentisi

TCMB ve ECB'nin faiz kararları öncesinde dünya borsalarında karışık seyir devam ediyor. Yatırımcılar dikkatle gelişmeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:02
Piyasalardaki Yeni Trendler: TCMB ve ECB Faiz Kararlarının Beklentisi

Piyasalardaki Yeni Trendler

Küresel mali piyasaların gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak faiz kararları ile şekilleniyor. Bugün öne çıkan veriler öncesinde yatırımcılar karışık bir seyir izliyor.

Dünya Genelindeki Ekonomik Gelişmeler

Sıkı para politikasının sona yaklaşmasıyla birlikte, ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam eden resesyon endişeleri sürüyor. Özellikle ABD'deki gerçekleşmeler, "yumuşak iniş" beklentilerini artırırken, çeyrek raporları da piyasalarda dalgalanmalar yaratıyor.

Dün Morgan Stanley, üçüncü çeyrek net karının yıllık %32 oranında arttığını beyan ederek hisselerinde %6,5 değer kazandı. Aynı zamanda, ABD'li United Airlines'ın hisse değerlerinde %12,4'lük bir artış görüldü.

Analist Görüşleri

Analistler, bilançoların açıklandığı dönemde piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin desteklendiğini dile getiriyor. Özellikle Netflix ve Blackstone gibi büyük firmaların açıklayacağı bilanço sonuçları merakla bekleniyor. Bugün açıklanacak makroekonomik verilerin de yatırımcı psikolojisi üzerinde kritik etkiler yapması öngörülüyor.

Altın ve Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkiler

Altın fiyatları, merkez bankalarının muhtemel faiz indirimleriyle tekrar rekor seviyelere yaklaşırken, Brent petrolün varil fiyatı 74,1 dolara geriledi. Bitcoin ise dün elde ettiği %0,4'lük düşüşle 67.362 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Borsalarında Durum

Avrupa'daki borsalarda ise gözler ECB'nin para politikası toplantısına çevrildi. Beklentiler, ECB'nin faizleri 25 baz puan azaltacağı yönünde. ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı son açıklamalarında, Avrupa'nın jeopolitik zorlukları bir fırsata çevirebileceğini belirtmişti.

Yurt içindeki Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün %1,08 artışla 8.956,03 puadan kapandı. Bugün, TCMB'nin faiz kararı öncesi yatırımcılar temkinli bir bekleyiş içinde. Analistler, TCMB'nin faiz oranını %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Bugün takip edilecek veriler arasında; Türkiye'nin konut satış istatistikleri, ECB'nin faiz kararı ve ABD perakende satışları gibi önemli bilgiler yer alıyor.

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