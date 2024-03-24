Piyasanın en ucuz otomobili o oldu! Bu fiyatı ilk kez göreceksiniz

Mart ayında otomobil alıcılarının ilgisini çeken bir model var: Citroen'in Ami modeli. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle dikkatle değerlendirilen otomobil pazarında Ami, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.





Mart ayında araba almak isteyenler için en uygun seçenek Citroen Ami modelidir. Dalgalanan ekonomiden dolayı fiyatlara bakıldığında Ami kelepir olarak öne çıkıyor.

Hyundai ve Fiat, Türkiye otomobil pazarında uygun fiyatlı i10 ve Egea modelleriyle dikkat çekiyor. Citroen Ami'nin fiyat gelişimi Hyundai, Fiat, Kia ve Renault gibi markaları geride bırakıyor.

Fiat Ege Sedan, Cross ve Cross Wagon versiyonları yoğun ilgi görürken, en ekonomik Sedan modeli öne çıkıyor. Easy donanım seviyesi Ege Sedan için en uygun fiyatlı seçenek gibi görünüyor.

Kampanya Fiat Egea 2024 model 1.4 Fire 95 HP Easy versiyonu 939.900 TL fiyatla satışa sunuldu. Hyundai'nin en ucuz i10 modeli Egea'dan daha ucuz. Hyundai i10 2024'ün başlangıç ​​fiyatı 806.000 TL.

Kia Picanto 2024'ün başlangıç ​​fiyatı 855.000 TL, Renault Taliant'ın başlangıç ​​fiyatı ise 864.900 TL olarak belirlendi. Hyundai uygun fiyatlı i10 modeliyle dikkat çekiyor.

Yeni bir araç almayı düşünen tüketiciler farklı markaların fiyatlarını karşılaştırabiliyor. Özellikle mart ayında Citroen Ami modeli 437.000 TL başlangıç ​​fiyatıyla en ucuz yeni otomobil seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.