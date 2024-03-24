Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Piyasanın en ucuz otomobili o oldu! Bu fiyatı ilk kez göreceksiniz

Mart ayında dikkat çeken araba modeli; Citroen Ami oldukça rağbet gören bir otomobil markası oluyor. Ekonomi de dalgalanmalar sebebiyle Ami, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 20:02
Piyasanın en ucuz otomobili o oldu! Bu fiyatı ilk kez göreceksiniz

Mart ayında otomobil alıcılarının ilgisini çeken bir model var: Citroen'in Ami modeli. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle dikkatle değerlendirilen otomobil pazarında Ami, uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

araba

Mart ayında araba almak isteyenler için en uygun seçenek Citroen Ami modelidir. Dalgalanan ekonomiden dolayı fiyatlara bakıldığında Ami kelepir olarak öne çıkıyor.

Hyundai ve Fiat, Türkiye otomobil pazarında uygun fiyatlı i10 ve Egea modelleriyle dikkat çekiyor. Citroen Ami'nin fiyat gelişimi Hyundai, Fiat, Kia ve Renault gibi markaları geride bırakıyor.

Fiat Ege Sedan, Cross ve Cross Wagon versiyonları yoğun ilgi görürken, en ekonomik Sedan modeli öne çıkıyor. Easy donanım seviyesi Ege Sedan için en uygun fiyatlı seçenek gibi görünüyor.

Kampanya Fiat Egea 2024 model 1.4 Fire 95 HP Easy versiyonu 939.900 TL fiyatla satışa sunuldu. Hyundai'nin en ucuz i10 modeli Egea'dan daha ucuz. Hyundai i10 2024'ün başlangıç ​​fiyatı 806.000 TL.

Kia Picanto 2024'ün başlangıç ​​fiyatı 855.000 TL, Renault Taliant'ın başlangıç ​​fiyatı ise 864.900 TL olarak belirlendi. Hyundai uygun fiyatlı i10 modeliyle dikkat çekiyor.

Yeni bir araç almayı düşünen tüketiciler farklı markaların fiyatlarını karşılaştırabiliyor. Özellikle mart ayında Citroen Ami modeli 437.000 TL başlangıç ​​fiyatıyla en ucuz yeni otomobil seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart

O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak

Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
3
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
4
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
5
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
6
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi
7
Yatırım yapmak isteyene Milli Emlak sürprizi! 3 ilde KDV'siz ucuz arsa satışı başladı

Piyasanın en ucuz otomobili o oldu! Bu fiyatı ilk kez göreceksiniz

O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart

Euro ile maaş almak isteyen başvuruya akın ediyor! Almanya çok sayıda işçi alımı yapacak

Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak

Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Tek maaşla geçinen emekli oh çekecek! 10.000 TL acil destek ödemesi sürprizi geldi

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek