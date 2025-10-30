Polat: Yabancı Yatırımların %75'i Geleceği Şekillendiriyor — 370 Milyar $ Yapay Zeka Yatırımı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nun açılış oturumunda Türkiye'nin yatırım cazibesine ve küresel yatırım eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı yatırımların yönü: Yapay zeka ve veri merkezleri

Polat, “Son iki yılda açıklanan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'i geleceği şekillendirecek sektörlere yöneldi. 370 milyar dolar yatırım yapay zeka altyapısına yapıldı. Bu rakamın yüzde 80'i veri merkezlerine, yüzde 15'i yarı iletken üretimine ve geri kalan yüzde 5'i araştırma ve geliştirmeye gitti. Dolayısıyla veri, veri ile ilgili konular, veri kapasitesi ve veri işleme kapasitesi dijital ekonomi için yeni petrol niteliğindedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin rekabet gücü ve altyapı yatırımları

Polat, Türk ekonomisinin yabancı yatırımcılar tarafından dayanıklı bir ekonomi olarak görüldüğünü vurgulayarak büyümenin bunun temel sebeplerinden biri olduğunu söyledi: “Türkiye, son 20 yılda, her yıl ortalama yüzde 5,3 büyüyerek, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir.”

Türkiye'nin demografik avantajına da dikkat çeken Polat, ülkenin 34,4 seviyesindeki ortalama yaşı ile Avrupa'ya kıyasla daha genç bir nüfusa sahip olduğunu belirtti. Stratejik konumun tek başına yeterli olmadığını, son 20 yılda altyapıya, otoyollara, havalimanlarına ve dijital altyapıya yapılan devasa yatırımları hatırlattı.

Önümüzdeki döneme yönelik de planların olduğunu belirten Polat, altyapıya gelecek 20 yılda 200 milyar dolar yatırım yapılacağını ve yürütülen yapısal reformlarla Türkiye'nin yatırım açısından bölgesel ve küresel anlamda daha rekabetçi hale geleceğini söyledi.

Yeni doğrudan yabancı yatırım stratejisi

Polat ayrıca Türkiye'nin dijitalleşme alanındaki adımlarına işaret ederek, “2024 ve 2028 yılları için yeni bir doğrudan yabancı yatırım stratejimiz var. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve beyin dönüşümü, yapay zeka ile birlikte stratejimizin merkezinde yer alıyor.” dedi.

Veri, yapay zeka ve altyapı yatırımları ekseninde şekillenen bu yeni stratejinin Türkiye'nin küresel yatırım haritasındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

