Polonya'nın Güzellik Markaları Beauty Istanbul 2025'te Sergilendi

Polonya'nın Kozmetik Markaları İstanbul'da

Polonya'nın kozmetik ve güzellik markaları, 8-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Beauty Istanbul 2025 fuarına katıldı. Etkinlik, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Polonya'nın Etkileyici Temsili

Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki fuarda cilt bakımından saç bakımına, organik ve vegan formülasyonlara kadar birçok alanda 33'ten fazla Polonyalı şirket temsil edildi. Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı İstanbul Ofisi tarafından organize edilen stand, yerel alıcılarla buluşma fırsatı sundu.

Polonya'nın Küresel Gü güzellik Endüstrisindeki Rolü

Bu etkinlik, Polonya'nın küresel güzellik endüstrisinde güvenilir bir ortak haline gelme çabalarını göstermektedir. Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak, Beauty Istanbul'da yer alan Polonyalı şirketlerin yeni iş bağlantıları kurma ve ihracat ortaklıklarını keşfetme fırsatları sunduğunu belirtti. Lesniak, "Bu durum, Türk pazarının Polonyalı ihracatçılar için stratejik önemini ve yüksek kaliteli Polonya güzellik ürünlerine artan talebi ortaya koyuyor," dedi.

Türk Pazarında Yükselen İlgi

Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı İstanbul Ofisi Müdürü Joanna Snopek Berbercioğlu, Polonya’nın kozmetik ürünlerinin yüksek kaliteleri ve yenilikçi formülasyonları sayesinde Türk tüketicileri arasında giderek daha fazla tanındığını vurguladı. Berbercioğlu, "Cilt bakımı ve güzellik bilimi alanındaki köklü geleneğimizi, doğa temelli çözümlerle harmanlıyoruz. Bu, Türk müşterilerin tercihlerine hitap ediyor," ifadelerini kullandı.

Polonya'nın kozmetik ve güzellik markaları, 8-10 Mayıs'ta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beauty Istanbul 2025'e katılım sağladı.