Powell: Değişen Risk Dengesi Fed’in Para Politikasını Ayarlamayı Gerektirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming'de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, temel görünüm ve risk dengesindeki değişimin politika duruşunu ayarlamalarını gerektirebileceğini söyledi.

Powell’ın temel mesajı

Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayabilecek bir ifadeye yer veren Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." dedi ve FOMC kararlarının yalnızca veriler ile ekonomik görünüm ve risk dengesi değerlendirilerek alınacağını vurguladı.

İşgücü ve ekonomik görünüm

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca politika değişikliklerine rağmen direnç gösterdiğini, iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın seyrettiğini ve enflasyonun Kovid-19 sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü ancak hâlâ biraz yüksek olduğunu belirtti. Yılın ilk yarısında ekonomik büyümenin tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıtarak önemli ölçüde yavaşladığını ifade etti.

Powell, tarifeler, sıkılaşan göç politikası ile vergi, harcama ve düzenleyici değişikliklerin ekonomik büyüme ve verimlilik üzerinde önemli etkileri olabileceğine dikkat çekti ve "Tüm bu politikaların nihayetinde nereye varacağı ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda önemli bir belirsizlik var." dedi.

İşgücü piyasası riskleri

İşgücü piyasasının genel dengede görünmesine karşın bunun hem arz hem de talepte belirgin yavaşlamadan kaynaklanan "ilginç" bir denge türü olduğunu söyleyen Powell, bunun istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösterdiğini belirtti. Powell, bu risklerin gerçekleşmesi halinde bunun "hızla artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik" şeklinde kendini gösterebileceğini değerlendirdi.

Tarifeler ve enflasyon

Powell, yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları yükseltmeye başladığını belirterek, "Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor." ifadesini kullandı. Bu etkilerin önümüzdeki aylarda birikmesini beklediklerini ancak zamanlama ve miktar konusunda belirsizlik bulunduğunu vurguladı.

Para politikası açısından önemli olan sorunun, bu fiyat artışlarının sürekli bir enflasyon sorunu yaratıp yaratmayacağı olduğunu söyleyen Powell, makul bir senaryonun etkilerin nispeten kısa süreli olacağı, fiyat seviyesinde tek seferlik bir değişim yaşanacağı yönünde olduğunu aktardı. Powell, "Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Para Politikası Çerçevesi

Powell, Fed'in para politikası çerçevesinde yaptığı revizyonların, çeşitli ekonomik koşullarda enflasyon ve istihdam hedeflerini destekleyeceğini söyledi. Son incelemenin ekonomik koşulların son beş yıldaki değişimini ele aldığını belirten Powell, "Uzun vadede faiz oranlarının nerede sabitleneceğini kesin olarak söyleyemeyiz ancak ... faiz oranlarının nötr seviyesi, 2010'lu yıllara göre şu anda daha yüksek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, çerçevede faiz oranı etkin alt sınırına ilişkin ifadenin kaldırıldığını, bunun yerine para politikasının çok çeşitli ekonomik koşullarda maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatları teşvik etmek üzere tasarlandığının vurgulandığını söyledi ve Fed'in esnek enflasyon hedeflemesine geri döndüğünü belirtti. Revize edilen açıklamalarda uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sağlam şekilde sabit kalmasının önemine yer verildi ve Powell, "Fiyat istikrarı, sağlam ve istikrarlı bir ekonomi için gereklidir ve tüm Amerikalıların refahını destekler." dedi.

İstihdam, hedefler ve denge

Revize edilen belgede istihdama ilişkin olarak, "Komite, istihdamın zaman zaman maksimum istihdamın gerçek zamanlı değerlendirmelerinin üzerinde seyredebilmesini, bunun fiyat istikrarı için mutlaka risk oluşturmayacağını kabul etmektedir." ifadesine yer verildiğini aktaran Powell, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılık veya diğer faktörler fiyat istikrarını tehdit ederse önleyici tedbirlerin gerekebileceğini söyledi.

Powell, maksimum istihdamı "fiyat istikrarı bağlamında sürdürülebilir bir şekilde ulaşılabilecek en yüksek istihdam seviyesi" olarak tanımlamanın önemini vurguladı ve istihdam ile enflasyon hedefleri arasındaki dengeyi korumak için Dengeli bir yaklaşım izleyeceklerini belirtti.

Hedef: Yüzde 2 enflasyon

Para politikasının ileriye dönük olması gerektiğine ve politika eylemlerinin gecikmeli etkilerinin dikkate alınmasının önemine inandıklarını yineleyen Powell, uzun vadeli enflasyon hedefinin yüzde 2 olmasının Fed'in ikili görev hedefleriyle en uyumlu olduğunu söyledi ve bu hedefe bağlılığın uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarına yardımcı olduğunu vurguladı.