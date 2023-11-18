Prefabrik ev yapana devletten destek yağacak! Başvuran 200.000 TL'yi cebine koyacak: Şartlara göz atın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta üretilen konutlar olmak üzere bir dizi hibe sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasında, betonarme ev inşaatında mağdurlara 200 bin TL konut yardımı yapılacağı duyuruldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir açıklamada, betonarme evlerin inşası sırasında afetzedelere 200 bin TL konut desteği sağlanacağı belirtildi. Bakanlık nüfusa bir takım destek hizmetleri sağlamaya devam ederken, Aile Bakanlığı betonarme evlerin bakım ve onarımı ile inşaatına yönelik konut desteği çerçevesinde etkilenen vatandaşlara afet destekleri, prefabrik konut inşaatı destekleri, ev eşyası alım destekleri vb. ayni ya da nakdi yardım sağlanacağını bildirdi.

Betonarme ev ve prefabrik konut inşaatı desteği de dahil olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteklere ilişkin ayrıntılar da merak edildi. Başvuru koşullarını pek çok kişi merak ediyor ancak detaylar şimdiden belli oldu. Bakanlık, konuyla ilgili ayrıntıları resmi internet sitesinde yayımladı.





E-devlet üzerinden başvuru yapın!

Prefabrik konut desteğinin detayları bakanlığın resmi internet sitesinde yer alıyor ve şu şekilde açıklandı.

• Ev onarımları için 75.000 TL'ye kadar.

• Prefabrik ev yapımında 150.000 TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımına 200.000 TL'ye kadar destek verilecek.

Başvuru şartlarının arasında ayrıca başvuru sahibinin düşük gelir grubundan olması gerekmektedir. Bu kapsamda prefabrik konut desteklerinden dar gelirlileri yararlanabiliyor. Başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.