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Promosyon almayan emekliye az önce duyuruldu! SGK'dan flaş promosyon adımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yapılacak promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme açıkladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 04.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 15:59
Promosyon almayan emekliye az önce duyuruldu! SGK'dan flaş promosyon adımı

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emeklinin can kulağı ile beklediği emekli promosyonları ile ilgili SGK'dan alınan yeni bir karar açıklandı. Detaylar haberimizde...

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SGK DUYURDU: EMEKLİYE PROMOSYONDA YENİ DÖNEME İMZA ATILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde emeklilere ek mali destek sağlayacak yeni bir anlaşmaya vardı. Aralarında kamu ve özel bankaların da bulunduğu toplam 19 finans kuruluşu emeklilere teşvik sunacak. Ölüm aylığı alan emeklilerde yardımlara başvurabilirler. Ayrıntılar haberimizde...

 SGK, aralarında özel bankaların da bulunduğu 19 banka ile 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyon ödemeleri için protokol imzalandığını bildirdi.

SGK'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Emekli maaşı alan vatandaşlarımıza yapılan promosyon ödemeleri kamu bankalarında neredeyse iki katına çıkmış olup, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendi. Ayrıca 3,3 milyon kişiden emekli maaşı alan kişilere 5 bin lira da ödenecek. SGK'lı emekli maaşı talep etmeleri halinde: " Promosyonların ödenmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankayla iletişime geçmesi gerekiyor."

Açıklamada, tutarın asgari olarak belirlendiği, bankaların uygulamalarına göre promosyon tutarını artırabilecekleri, diğer bankalar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarının da paylaşılacağı kaydedildi.

SGK, PROTOKOL İMZALADIKLARI BANKALARIN LİSTESİNİ DE PAYLAŞTI:

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

C. Ziraat Bankası A.Ş.

Turkish Bank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA DA PROMOSYON ÖDENECEK

Öte yandan SGK, 25 Mart'ta başvuruda bulunması halinde ölüm yardımı alacak 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödeneceğini duyurdu.

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