PTT Bakanlık iş birliğiyle yeni yardım ödemesine imza atıldı! 6900 TL TC kimlikle çekilebilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla bir çalışma başlatıldı. PTT iş birliğiyle hayata geçirilen bu yardım programı kapsamında yararlanıcılara mayıs ayı sonuna kadar 6.045 TL ile 6.909 TL arası değişen sosyal destek ödemeleri ödenecek.

Ödeme Detayları

Bu sosyal yardım programı özellikle maddi sıkıntısı olan kronik hastalara yöneliktir. Destek alabilmek için bireylerin belirlenen kriterleri karşılaması gerekmektedir. Program kapsamında kronik hastalığı olan vatandaşlara düzenli maddi destek sağlanıyor. Ödeme tutarı hastalığın ciddiyetine göre değişmekte olup, para yararlanıcının banka hesabına veya PTT hesabına aktarılmaktadır.





Silikozis hastalarına yönelik başka destek mekanizmaları da vardır. 2024 yılından itibaren hastalığa yakalanan hastalar, hastalıklarının ciddiyetine göre değişen miktarlarda nakdi yardım alabilecek. Hafif silikozisli kişilere 6 bin 45 TL ve 39 TL, orta dereceli silikozisli kişilere ise 6 bin 909 TL ödenecek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Destek programına başvuru yapmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinden detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına ulaşabiliyor. Web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup gerekli belgeleri göndererek bu desteği alabilirsiniz.

Söz konusu sosyal yardım paketi, özellikle pandemi sürecinde artan ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için büyük destek şeklinde görülüyor. Bakanlık, söz konusu programlarla toplumun yoksul kesimlerine destek olmayı sürdüreceğini vurguluyor.