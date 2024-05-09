PTT'den dar gelirlilere nakit yardımı! Başvuran bir ay değil her ay alacak

Dar gelirli vatandaşlara müjde! Düzenli destek ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT DESTEK ÖDEMELERİ

Dar gelirli vatandaşlara yapılan destek ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Dar gelirli vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için başlatılan destek ödemelerinden faydalanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması ve yoksulluk sınırı altında olması şartlarının taşınması gerekiyor.





Şartları taşıyan dar gelirli vatandaşlara aylık 4 bin TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri için başvurular PTT şubelerine giderek ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru yaparken gelir belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri PTT aracılığıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemeleriyle ilgili duyurularını resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor.