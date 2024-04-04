PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

Yerel Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarına yapılacak olan ek zammın beklentisi içinde oldukları ancak bu umutlarının gerçekleşmediği görüldü. Emekli maaşlarının alt sınırı 10 bin TL’de sabit kalırken, tanınmış Gazeteci İsmail Saymaz, emeklilere önemli bir konuda uyarılarda bulundu. PTT aracılığıyla maaşlarını alan emeklilere yönelik Gazeteci Saymaz’ın yapmış olduğu maaş uyarısı, kamuoyunun dikkatini çekti.





EMEKLİ MAAŞINI PTT'DEN ALANLAR DİKKAT

Yeni yılın başlamasıyla emekli maaşlarına uygulanan %49,25’lik zam sonucunda, minimum emekli maaşı 10 bin TL olarak tespit edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, bir televizyon yayınında PTT aracılığıyla maaşlarını alan emeklilere hitaben konuştu. Emekliler, umdukları düzenli ve ek zamları alamadıklarında, bankaların sunduğu promosyon ödemelerine odaklandılar. Bankaların promosyon tutarlarını güncellemesiyle birlikte, emekliler için beklenmedik bir haber ortaya çıktı. Saymaz, canlı yayında, PTT Bank’tan maaş alan emeklilerin promosyon ödemelerini alamadıklarını ve bu sebeple kendisine çok sayıda şikayet mesajı ulaştığını ifade etti. Özellikle kırsal kesimlerde ve köylerde genellikle sadece Ziraat Bankası ve PTT Bank’ın bulunduğunu belirten Saymaz, bu nedenle PTT’nin de emeklilere promosyon sağlaması gerektiğini vurguladı ve böylece emeklilerin mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.



