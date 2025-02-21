Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü için Yerli Şirketler Korunmalı

Putin, Batılı şirketlerin Rusya'ya geri dönüşünü değerlendirirken yerli üreticilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:17
Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü için Yerli Şirketler Korunmalı

Putin'den Batılı Şirketlere Dönüş Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Batılı şirketlerin Rusya pazarına geri dönüş sürecine dair önemli talimatlar verdi. Putin, bu süreçte yerli şirketlerin kazanmış olduğu avantajların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Yerli Çözümler Ön Planda

Başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu"nda konuşan Putin, yaptırımların Rusya için zorluklar yarattığını belirtti. Bununla birlikte, Rus şirketlerin bu zorluklara rağmen uyum sağladığını söyleyerek, "Yerli çözümler genellikle yabancıların sunduğu çözümlerden daha etkili oluyor,"

Hükümet Analiz Yapmalı

Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayan görüşmeler ışığında, Batılı şirketlerin olası dönüşünü değerlendirerek, hükümetten yerli üreticilere avantaj sağlamak amacıyla "şirketlerimiz ile rakiplerimiz arasındaki etkileşimi nasıl düzenleyebileceğimizi analiz etmesini istiyorum,"

Dünya Ticaret Örgütü ile Uyum

Putin, sürecin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için zorluklar yaratıldı, ancak kendi üreticilerimizi koruyarak, pazarımıza dönmek isteyenlerin geri dönüşünü buna göre düzenleyebiliriz,"

Sanayi ve Ticaret Bakanı'ndan Açıklama

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz,"

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