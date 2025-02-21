Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü için Yerli Şirketler Korunmalı

Putin'den Batılı Şirketlere Dönüş Vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Batılı şirketlerin Rusya pazarına geri dönüş sürecine dair önemli talimatlar verdi. Putin, bu süreçte yerli şirketlerin kazanmış olduğu avantajların korunması gerektiğine dikkat çekti.
Yerli Çözümler Ön Planda
Başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu"nda konuşan Putin, yaptırımların Rusya için zorluklar yarattığını belirtti. Bununla birlikte, Rus şirketlerin bu zorluklara rağmen uyum sağladığını söyleyerek, "Yerli çözümler genellikle yabancıların sunduğu çözümlerden daha etkili oluyor," Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayan görüşmeler ışığında, Batılı şirketlerin olası dönüşünü değerlendirerek, hükümetten yerli üreticilere avantaj sağlamak amacıyla "şirketlerimiz ile rakiplerimiz arasındaki etkileşimi nasıl düzenleyebileceğimizi analiz etmesini istiyorum," Putin, sürecin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için zorluklar yaratıldı, ancak kendi üreticilerimizi koruyarak, pazarımıza dönmek isteyenlerin geri dönüşünü buna göre düzenleyebiliriz," Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz,"
Hükümet Analiz Yapmalı
Dünya Ticaret Örgütü ile Uyum
Sanayi ve Ticaret Bakanı'ndan Açıklama
Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile başlayan görüşmeler ışığında, Batılı şirketlerin olası dönüşünü değerlendirerek, hükümetten yerli üreticilere avantaj sağlamak amacıyla "şirketlerimiz ile rakiplerimiz arasındaki etkileşimi nasıl düzenleyebileceğimizi analiz etmesini istiyorum," Putin, sürecin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için zorluklar yaratıldı, ancak kendi üreticilerimizi koruyarak, pazarımıza dönmek isteyenlerin geri dönüşünü buna göre düzenleyebiliriz," Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz,"
Putin, sürecin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için zorluklar yaratıldı, ancak kendi üreticilerimizi koruyarak, pazarımıza dönmek isteyenlerin geri dönüşünü buna göre düzenleyebiliriz," Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz,"
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirtti. Alihanov, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz,"