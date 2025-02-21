Putin: Batılı Şirketlerin Dönüşü için Yerli Şirketler Korunmalı

Putin'den Batılı Şirketlere Dönüş Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Batılı şirketlerin Rusya pazarına geri dönüş sürecine dair önemli talimatlar verdi. Putin, bu süreçte yerli şirketlerin kazanmış olduğu avantajların korunması gerektiğine dikkat çekti.

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