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Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki İştirakinin Satışına Onay Verdi

Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin Balchug Capital tarafından satın alınmasına onay verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:06
Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki İştirakinin Satışına Onay Verdi

Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki İştirakinin Satışını Onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakının Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını onayladı. Bu önemli gelişme, Putin'in onayladığı kararname ile resmi olarak duyuruldu.

Yayımlanan kararnamede, Balchug Capital'in Goldman Sachs'ın iştirakindeki yüzde 100 payı satın alma iznine sahip olduğu belirtildi. Bu satış, Rusya ekonomik politikaları açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Goldman Sachs'ın Rusya'daki Faaliyetleri

Hatırlatmak gerekirse, Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Ayrıca, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı birçok banka ve finans kurumu, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Bu gelişmeler, uluslararası finansal ilişkilerde dönüşümlere işaret ederken, aynı zamanda Rusya'nın ekonomik stratejilerinde önemli değişiklikler olabilir.

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