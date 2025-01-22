Putin: Rusya 2024'te 1,3 Trilyon Ruble Ek Gelir Elde Etti

Putin, 2024 Ekonomi Verilerini Değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin 2024 yılını başarılı bir şekilde kapattığını duyurdu. Putin, geçen yıl bütçedeki ilave petrol ve gaz gelirlerinin 1,3 trilyon ruble (yaklaşık 13,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Putin, bu açıklamayı Rus yetkililerle yapılan ekonomi toplantısında yaptı. Toplantıda, bütçenin geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranla yüzde 1,7 açıkla tamamlandığını vurguladı. “Bu, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesi durumuna bakıldığında kabul edilebilir bir düzeydir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Bütçe Açıkları Karşılaştırması

Putin, uluslararası düzeyde bütçe açıklarını da değerlendirerek, ABD'de bütçe açığının 2024 itibarıyla GSYH'ye oranla yüzde 6,2, Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 3,8, Japonya'da yüzde 3,7 ve Almanya'da yüzde 2,2 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Gelecekteki Ekonomik Pamuk

Putin, Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin geçen yıl yüzde 26 artarak 25,6 trilyon ruble (yaklaşık 259,1 milyar dolar) çıktığını vurguladı. Bu artış, 2025'te bütçenin ham madde piyasalarındaki dış gelişmelere daha az bağımlı ve güvenilir bir gelir tabanı oluşturacağını gösteriyor.

Son olarak, Putin, ekonomideki makro göstergelerin olumlu olduğuna işaret ederek, “Geçen yıl genel olarak Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri korumaya devam edeceklerini bildirdi.