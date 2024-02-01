QNB Finansbank kesenin ağzını açtı! Hızlı başvuruyla karşılıksız 8500 TL ödeme!

Emekli müşteriler bankalarından daha yüksek oranda emekli maaşı alabilecekleri. Maaşınızı aktardığınız banka terfinizin karşılığını ödeyecektir. İyi haber bankaların ekonomik zorluklarla karşı karşıya olmasından geliyor. Başvuruları açık olanların promosyon kampanyasından yararlanmak için 5 gün kaldı.

Emeklilere Yönelik Büyük Promosyon Fırsatı

Mayıs ayı içerisinde, QNB Finansbank müşterilerine rekor promosyonlar sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli maaşı artışının ardından asgari ücret 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarıldı. Ücretlerin artmasıyla birlikte bankalar arasında yarış başlıyor. Bankalar daha önceki yıllarda müşterilerine benzer fırsatlar sunmuştu. Ancak maaş artışıyla birlikte terfi alma düzenlemeleri yapıldı. Son dönemde milyonlarca emekli gündemi takip etti. Maaşınızı QNB Finansbank'a aktararak güzel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Bankaların sunduğu promosyonlardan yararlanmak için öncelikle şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. QNB, emeklilere vereceği promosyonun seviyesini açıkladı. Yeni açıklanan rakam ise 8.000 TL.

Promosyon oranı ilgi çekerek yüzlerce kişinin ilgisini çekti. Son günlerde banka müşteri sayısı hızla arttı. Sadece ilan kampanyaları sunulmakla aynı zamanda müşterilerine kredi imkanı da sunuyor. CardFinans emeklilik kartına yıllık 1200 TL indirim uygulanıyor.

Promosyondan nasıl yararlanabilirim?

Promosyon ve kredi fırsatlarından yararlanmak için öncelikle banka müşterisi olmanız gerekmektedir. QNB Finansbank'ın müşterisi olabilmek için şubeye giderek zaman kaybetmenize gerek yok. Başvurunuzu sanal olarak mobil uygulamadan tamamlayabilirsiniz.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından müşteri temsilcisiyle yüz yüze görüşme sonrasında kimlik doğrulaması yapılacaktır. vadesiz mevduat hesabı kısa sürede kullanıma hazır hale gelecektir. QNB Finansbank'ın müşterisi olarak 8.000 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Banka aynı zamanda müşterilerine yönelik CardFinans kampanyaları da düzenlemektedir. İlk kez kredi kartı alacaklara 500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL ek promosyon ödeneği çıkarılacak.